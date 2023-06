Afrique: L'équipe de Tunisie en stage depuis dimanche - Une chance pour les nouveaux !

Ayant déjà assuré sa qualification à la CAN 2023 depuis la dernière sortie à Benghazi contre la Libye, le déplacement de l'équipe nationale en Guinée Equatoriale, ce samedi, s'apparente à une simple formalité. L'occasion pour Jalel Kadri de ménager certains joueurs-cadres et de lancer de nouveaux éléments qui devront en profiter pour démontrer qu'ils ont leur place en sélection.

C'est l'occasion ou jamais pour les Dries Arfaoui, Haykel Chikhaoui, Oussema Bouguerra, Hamdi Laâbidi et Oussema Abid de confirmer qu'ils ont bien leur place en sélection nationale. De nouveaux joueurs rappelés par le sélectionneur national Jalel Kadri qui a fait le choix de leur donner une chance de s'affirmer, d'autant que le déplacement de ce samedi en Guinée Equatoriale s'apparente à une simple formalité. L'équipe nationale ayant déjà assuré sa qualification à la phase finale de la CAN 2023 depuis sa dernière sortie à Benghazi en mars dernier contre la Libye. Ce qui explique le choix du sélectionneur national de ménager les joueurs-cadres Elyès Skhiri et Ali Maâloul entre autres.

Pour les jeunes rappelés, le déplacement en Guinée équatoriale et la rencontre amicale face à l'Algérie constituent une jolie opportunité de mettre leur talent au premier plan afin de décrocher, à l'avenir proche, des places de titulaires, vu que la phase de passation de flambeau approche.

Youssef Msakni, l'enfant gâté !

Des joueurs-cadres devront prendre leur retraite internationale et céder la place à la nouvelle génération.

Il n'évolue pas dans un championnat étranger de premier rang, pourtant il est régulièrement convoqué en équipe nationale et porte même le brassard de capitaine. Youssef Msakni a du talent certes, mais il a fait le choix de faire une carrière en club dont le premier critère est l'argent et non pas le volet sportif. Il a fait le choix de rallier le championnat qatari alors qu'il aurait pu, au vu de son talent, jouer dans des clubs européens de premier plan.

Autant Msakni est talentueux, autant il est sportivement «paresseux». C'est pourquoi il a fait, entre autres, le choix du Qatar où on paye gracieusement sans qu'on ait à se dépenser trop sur le terrain. En équipe nationale, Msakni évite les déplacements périlleux en Afrique tant qu'il ne s'agit pas de matches décisifs. Bref, quand il se permet de s'absenter, il le fait à sa guise.

Au grand complet depuis hier

L'équipe de Tunisie a débuté son stage dimanche. Haythem Jouini, Dries Arfaoui, Oussema Haddadi, Ali Abdi, Wajdi Kechrida, Aïssa Laidouni, Hannibal Mejbri, Firas Belarbi et Mohamed Dräger ont regagné le lieu de retraite de la sélection au premier jour du rassemblement.

Dans l'après-midi de dimanche, Yassine Meriah, Mohamed Ali Ben Romdhane, Moez Hassen, Hamdi Laâbidi, Haykel Chikhaoui, Béchir Ben Saïd et Oussema Abid se sont entraînés au lieu de retraite de l'équipe nationale, en faisant une séance de décrassage. Quant à Yann Valery et Elyès Achouri, ils ont regagné Tunis dimanche soir. De leur côté, Aymen Dahmen, Alaa Ghram et Oussema Bouguerra ont regagné, dimanche, le stage de la sélection après le match CSS-OB. Le groupe devait afficher complet hier.