Tunisie: «Rétrospective Nouri Bouzid» à la Cinémathèque Tunisienne du 13 au 18 juin 2023 - «L'émotion de la douleur»

La Cinémathèque tunisienne propose, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 18 juin, de revenir sur le parcours et les oeuvres du cinéaste tunisien Nouri Bouzid. Au programme de cette rétrospective la projection de «L'homme de cendres», «Les sabots en or», «Making of», «Tunisiennes», «Millefeuille», «Bezness», «Poupées d'argile» et «Les épouvantails», ainsi qu'une série de courts-métrages, que les nostalgiques et autres cinéphiles pourront revoir et, pour les plus jeunes, découvrir.

Une rencontre avec le réalisateur, modérée par le cinéaste Mourad Ben Cheikh, a été, bien entendu, prévue et programmée pour le 14 juin à 10h30 à la salle Tahar Cheriaa de la Cité de la culture.

«Ça fait plus de quarante ans que je traque un moment de mon parcours sans obstacles, sans pièges, sans castration. Je suis passé par toutes les étapes et tous les cycles, de la torture à la prison, de l'assignation à résidence à la censure sournoise. J'ai même subi les douleurs dans mon corps... J'ai subi même les déformations et les défigurations de mes propres films. Alors que le cinéma est l'art de l'expression libre qui ne supporte aucun obscurantisme. Mes personnages rêvent d'une ère nouvelle. La rétrospective de mon travail à la cinémathèque nationale ouvre les portes d'une deuxième jeunesse, à moi et surtout à tous les jeunes artistes tunisiens», écrit Nouri Bouzid en prologue à cette rencontre.

C'est la projection de son premier long-métrage «L'homme de cendres» qui ouvrira le bal aujourd'hui à 18h30. Sorti en 1986, le film raconte l'histoire d'un jeune homme qui se rappelle les traumatismes de son enfance peu avant son mariage. La même année, il est sélectionné au Festival de Cannes et obtient le Tanit d'or aux Journées cinématographiques de Carthage.

C'est l'histoire de Hachemi qui est subitement ébranlé par la résurgence d'un traumatisme --violent-- vécu durant sa petite enfance. Tout est remis en question. Entre ce passé tragique et secret et un présent qui ne parvient pas à se départir du retour obsessionnel à ce déchirement irréparable.

L'action est située à Sfax et donne lieu à l'analyse de certains comportements sociaux dans un foisonnement de personnages pittoresques et représentatifs.

Le public pourra découvrir, le mardi 14 juin à partir de 16h30, les courts-métrages du cinéaste : «Les mains dans le plat» (1992), «C'est Shéhérazade qu'on assassine» (1993), «Penalty» (2008), «Errance» (2009) et «La tombe» (2013).

Une séance de lectures intitulée «Nouri Bouzid, Le Poète» est prévue, le 16 juin à 16 h 30, à la bibliothèque Mohamed Mahfoudh. Nouri Bouzid y présentera des extraits de poèmes inédits écrits en prison.

Calendrier du programme

Mardi 13 juin

18h30 : «L'Homme de cendres», dir. Nouri Bouzid, 1986, Tunisie, 90'

Mercredi 14 juin (Salle Tahar Chériaa)

10h30 : Rencontre avec Nouri Bouzid

16h30 : Courts-Métrages de Nouri Bouzid

«Les mains dans le plat», 1992, 26'

«C'est Shéhérazade qu'on assassine», 1993, 16'

«Penalty», 2008, 37'

«Errance», 2009, 13'

«La tombe», dir. Brahim Benyakhou, 2013, 14'

18h30 : «Les sabots en or», dir. Nouri Bouzid, 1989, Tunisie, 104'

Vendredi 16 juin

16h30 : Lectures à la bibliothèque Mohamed Mahfoudh

«Nouri Bouzid, Le Poète», séance modérée par la journaliste Rihab Boukhayatia

18h30 : «Making of», dir. Nouri Bouzid, 2006, Tunisie, 120'

Samedi 17 juin

14h30 : «Tunisiennes», dir. Nouri Bouzid, 1997, Tunisie, 90'

16h30 : «Millefeuille», dir. Nouri Bouzid, 2012, Tunisie, 105'

18h30 : «Bezness», dir. Nouri Bouzid, 1992, Tunisie, 100'

Dimanche 18 juin

15h30 : «Poupées d'argile», dir. Nouri Bouzid, 2002, Tunisie, 95'

17h30 : «Les épouvantails», dir. Nouri Bouzid, 2019, Tunisie, 105'