Cote d'Ivoire: RHDP - Les conseils de Michel Koffi Benoît et Adom Roger aux membres d'EPR

Michel Koffi Benoît et Adom Roger ont prodigué des conseils aux membres d'Epr lors de leur sortie officielle.

Le cercle de réflexion "Engagés pour la République (Epr)" a effectué sa sortie officielle suivie d'une conférence inaugurale, le jeudi 08 juin 2023 dans un hôtel à Abidjan-Plateau sous le parrainage de Robert Beugré Mambé.

Michel Koffi Benoît, sénateur, représentant le parrain de la cérémonie Robert Beugré Mambé, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan et par ailleurs, 1er vice-président du directoire du Rhdp a exprimé sa reconnaissance pour avoir été choisi pour présider la cérémonie de rentrée. Il a encouragé les jeunes à rester sur la voie et sur le chemin de la vérité. « Personne ne vous en voudra et l'histoire vous donnera raison. Ayez confiance en vous-mêmes.

Au sein de cette famille qu'est le Rhdp, vous découvrirez les hommes et les femmes qui ont tourné le dos à un certain passé (...) des hommes et des femmes déterminés à mettre ensemble leurs idées, leur savoir-faire pour écrire cette nouvelle page qui va aujourd'hui et demain servir à cette nouvelle génération (...) Au Rhdp, vous ne manquerez pas de modèle. Le président de notre parti son excellence Monsieur Alassane Ouattara président de la République est une parfaite illustration de ces modèles.», a-t-il mentionné.

Les éléments qui doivent fonder un parti politique.

Adom Roger, directeur de cabinet du secrétaire exécutif du Rhdp Cissé Ibrahima Bacongo a conduit la conférence inaugurale avec pour thème "engagement et militantisme au sein du Rhdp" il a exprimé sa satisfaction de se retrouver aux côtés de son parrain le sénateur Koffi Benoît.

« Celui qui s'engage, gouverne. Les jeunes préfèrent ne pas s'engager dans les problèmes des autres. Les éléments qui doivent fonder un parti politique sont la discipline militante, la formation politique. La troisième, c'est la participation active aux activités du parti et la quatrième, c'est la participation financière. Nous avons une chance d'avoir un bon leader qui est le président Alassane Ouattara. On le suit tous parce qu'on est tous fiers de le suivre, on aime ce qu'il fait, on le suit avec amour, avec volonté. », a-t-il fait savoir.

Selon le président du cercle de réflexion "Engagés pour la République", Solomann Abraham Sanogo, un bon militant doit mettre son intérêt personnel en second plan. «Un bon et vrai militant doit avant tout mettre l'intérêt général du groupe avant son intérêt personnel. Il ne doit rien faire qui puisse fragiliser ou déstabiliser son parti. La discipline du parti exige de tous qu'une fois que la direction du parti décide de quelque chose, tous les militants doivent se plier et obéir sans aucun préalable. Il a l'obligation de respecter scrupuleusement sans hésitation ni murmure les ordres de la hiérarchie», a-t-il déclaré.

Rappelons que ce mouvement citoyen regroupe en son sein des jeunes cadres de l'administration publique ivoirienne , du secteur privé, des chefs d'entreprise, des opérateurs économiques, des hommes de médias , des enseignants et aussi des étudiants.