Afrique: Éliminatoires CAN 2024 - Les enjeux d'une cinquième journée qui s'annonce décisive

Le nombre de qualifiés à la CAN 2024 va augmenter à l'issue de cette 5e journée des éliminatoires qui débute ce mercredi 14 juin avec un alléchant Guinée-Égypte. La Centrafrique, la Namibie ou le Mali pourraient faire partie de heureux élus alors que la Gambie ou la RDC auront pour mission de maintenir l'espoir avant la dernière journée en septembre.

Ils sont à un pas de la Côte d'Ivoire

Une victoire et le paradis. Toute la Centrafrique attend ça. Les Fauves ne sont en effet qu'à un succès de leur première participation à une CAN. Samedi, Geoffrey Kondogbia et les siens reçoivent l'Angola à Douala (à cause de l'instabilité politique du pays), pour réaliser enfin leur rêve et s'offrir le ticket pour la Côte d'Ivoire. Une victoire suffit aussi au Gabon qui reçoit la RD Congo.

La Namibie également est proche d'Abidjan et les Braves Warriors peuvent décrocher leur quatrième qualification à la CAN s'ils ne perdent pas contre le Burundi. Même mission pour le Mali qui n'a besoin que d'un point face au Congo pour rallier la Côte d'Ivoire. Le choc Guinée-Égypte est excitant mais pourrait déboucher sur un flop. Et pour cause, les deux équipes n'ont besoin qu'un point pour se qualifier. Un match nul arrangerait tout le monde...

La Guinée équatoriale, la Zambie, et le Ghana sont aussi à la quête d'un point contre respectivement la Tunisie, la Côte d'Ivoire et Madagascar pour se qualifier.

Ils sont sous pression

Après avoir raté la dernière CAN, la RD Congo n'a plus le choix en se rendant au Gabon dimanche prochain. C'est une véritable finale que vont disputer les Léopards face aux Panthères à Libreville. Derniers de la poule I, les Congolais peuvent paradoxalement se retrouver en tête du groupe en cas de victoire. Histoire de se relancer dans la course à la qualification. Dans le même groupe, la Mauritanie est aussi en danger en se déplaçant mardi prochain au Soudan qui a besoin d'une victoire pour décrocher la qualification.

Quart de finaliste en 2022, la Gambie a un besoin urgent de points et doit éviter le piège en se déplaçant au Soudan du Sud qui n'a pas dit son dernier mot. La tâche s'annonce ardue pour la Sierra Leone qui court derrière une deuxième qualification consécutive en CAN. Le Leone star va devoir battre le Nigeria pour continuer à espérer. Le Bénin doit aussi réussir l'exploit de venir à bout du Sénégal, déjà qualifié, pour continuer à y croire après que sa victoire, sur tapis vert sur le Rwanda (3-0), l'a complètement relancée.

Ils sont près de la sortie

Pour le Togo, l'espoir demeure, mais ne tient à pas grand-chose, Il lui faudra battre l'Eswatini chez elle et espérer une défaite du Cap-Vert à domicile face au Burkina. Pour entretenir le mince espoir. Plombé par une défaite sur tapis vert (0-3) après avoir fait match nul initialement (1-1), le Rwanda a beaucoup hypothéqué ses chances de qualifications. Les Guêpes doivent battre désormais le Mozambique en espérant que le Sénégal dompte le Bénin. Pour la Libye, l'espoir passe par une victoire sur le Botswana, conjuguée avec une défaite de la Guinée équatoriale devant la Tunisie.

Les équipes qualifiées avant la cinquième journée : Côte d'Ivoire (pays organisateur) Algérie, Tunisie, Sénégal, Burkina Faso, Maroc, Afrique du Sud.

Les équipes éliminées : Botswana, Madagascar, Lesotho, Sao-Tome-et-Principe, Liberia