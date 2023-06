Maroc: Présentation du livre 'Les médias au temps de l'incertitude' de l'écrivain Jamal Mouhafid

L'ouvrage "Les médias au temps de l'incertitude", de l'écrivain Jamal Mouhafid, a été présenté, dimanche à Rabat dans le cadre de la 28ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL-2023).

Cette rencontre, organisée par le Club de la presse au Maroc (CPM), s'est tenue en présence du professeur à l'Université Mohammed V, Said Bennis, de la chercheuse Khadija El Gour, ainsi que d'un parterre de personnalités du monde des médias et du journalisme.

Cet ouvrage, paru en 2023 aux éditions "Al Manahil" à Rabat, traite de plusieurs sujets liés aux domaines du journalisme, des médias, de la culture et de la politique. Il se décline en six chapitres, à savoir "Médias et numérisation", "Culture et médias", "Médias et politique", "Journalisme et mémoire", "Médias et institutions" et "Médias et voisinage".

Dans cette publication de 350 pages, l'auteur se penche sur les effets de la révolution numérique sur les médias, notamment le fait que chaque citoyen lambda est devenu une source d'information, faisant ainsi disparaître le champ de compétence du journaliste en tant que principale source de production et de diffusion de l'information.

M. El Mouhafid a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que son livre s'inscrit dans le cadre d'une série de publications éditées depuis 2018 et qui s'articulent autour de l'importance des médias et de la communication à l'heure actuelle, soulignant que le présent ouvrage constitue une opportunité pour ouvrir le débat sur la question de l'importance du journalisme et des médias.

Il a ajouté que cette nouvelle publication se distingue de ses précédentes, étant donné qu'elle fait le lien entre la question de l'incertitude et celle des médias et de la communication et ce, dans le cadre de la révolution digitale qui a contraint les différents médias à faire face à de nouveaux changements, notant que "la révolution numérique actuelle pousse à redéfinir le métier de journaliste".

"Le rôle du journaliste traditionnel consistait à vérifier la crédibilité de l'information, en s'assurant de sa source avant de la présenter au lecteur", a souligné M. El Mouhafid, ajoutant que cette approche "n'est pas prise en compte dans de nombreuses informations qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux".

Jamal El Mouhafid est président du Centre maghrébin des études et recherches en information et communication (CMERIC), ancien membre du bureau du Syndicat national de la presse marocaine et ancien directeur de l'information de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP). Il compte à son actif plusieurs ouvrages et articles publiés dans des médias nationaux et arabes.