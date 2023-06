Maroc: Exercice au port militaire d'Agadir pour évaluer la réactivité de l'USS des FAR face à une attaque de drones suicides

Dans le cadre de la coopération maroco-américaine en matière de gestion des catastrophes, un exercice de synthèse s'est déroulé, dimanche, au port militaire d'Agadir, en vue d'évaluer la réactivité de l'Unité de secours et sauvetage des Forces Armées Royales (USS-FAR) face à une attaque de drones suicides présentant une situation de crise liée à des risques chimiques.

Selon le lieutenant Hossam El Khazi, commandant adjoint à l'USS des FAR, le scénario de cet exercice consiste à faire face à une attaque à l'aide de deux drones suicides sans pilote contenant un dispositif explosif ayant ciblé un entrepôt de matières chimiques.

S'inscrivant dans le cadre de l'exercice combiné maroco-américain "African Lion 2023" qui se tient conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des FAR, cet exercice envisage aussi la découverte d'engins explosifs improvisés qui ont provoqué une explosion et blessé des dizaines de personnes, a-t-il précisé dans une déclaration à la MAP.

Lors de cet exercice de simulation, l'équipe de neutralisation et de destruction des engins explosifs de l'USS des FAR a effectué une reconnaissance préliminaire à l'aide de robots et d'équipements sophistiqués pour localiser les engins explosifs improvisés en toute sécurité et avec précision.

Ensuite, il a été procédé à la neutralisation des drones suicides, l'évaluation des risques, et le triage et le regroupement des victimes.

Il a été procédé également au déploiement d'une équipe EOD pour mener des opérations de recherche, outre la détection du site du sinistre et la décontamination d'urgence des éléments de l'équipe de neutralisation des explosifs et munitions suite à la présence de produits chimiques.

L'USS des FAR a procédé aussi à la neutralisation et à la destruction des engins explosifs improvisés, ainsi que le prélèvement d'échantillons chimiques avant de prodiguer des soins aux victimes et d'ouvrir une enquête pénale.

Pour sa part, le représentant de l'Agence américaine de défense pour la réduction des menaces (DTRA), Kelly Veenden, s'est dit heureux de prendre part à cet exercice qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat et de la coopération conjointe séculaire entre les Forces armées américaines et les FAR.

Cet exercice de synthèse vise notamment à évaluer les capacités de réactivité de l'USS des FAR face à une attaque NRBC, en coopération étroite avec les intervenants américains dans le domaine de réponse nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosif (NRBCE).

En marge de cet exercice, une visite guidée a été organisée au profit des représentants des médias à la Frégate multi-missions "Tarik Ibn Ziyad" de la Marine Royale ainsi qu'une Frégate des Forces du Corps des Marines des Etats-Unis.

"African Lion" est un exercice interarmées combiné, organisé chaque année par les FAR et les Forces armées américaines.

Cet exercice qui se poursuivra jusqu'au 16 juin, dans sept régions du Maroc, à savoir : Agadir, Tan-Tan, Mehbes, Tiznit, Kénitra, Benguérir et Tifnit, reste un rendez-vous annuel qui contribue à consolider la coopération militaire maroco-américaine et également à renforcer l'échange entre les forces armées de différents pays en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région.