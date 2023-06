Maroc: Remise du Prix national de la lecture

Le Prix national de la lecture, dans sa 9ème édition, a été décerné, dimanche à Rabat, à huit lauréats, à l'occasion de la 28ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL-2023).

Initié par le Réseau de lecture au Maroc, avec l'appui du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, ce prix a été remis à des élèves du primaire, du collégial et du secondaire, ainsi qu'à des étudiants des universités qui ont reçu également un ensemble de livres et de certificats de mérite, en reconnaissance de leurs efforts en matière de pratique de la lecture.

Durant cette cérémonie, il a été procédé à la remise, en outre, du Prix national du meilleur club de lecture dans sa 8ème édition, ainsi que, pour la première fois, du Prix de l'innovation à des journalistes pour la création de programmes visant à promouvoir la lecture.

S'exprimant à cette occasion, la présidente du Réseau de lecture au Maroc, Rachida Roky, a indiqué que cette cérémonie revêt un aspect spécial, dans la mesure où elle coïncide avec le 10ème anniversaire de la création de ce Réseau qui a pu se développer tout au long de cette décennie pour toucher la plupart des régions du Royaume, soulignant que cette structure compte aujourd'hui 396 membres actifs et 5000 demandes d'adhésion en attente.

Le réseau a pu se développer pour atteindre les académies mais aussi les familles, notamment en 2020, lorsque le jury a travaillé à distance, a-t-elle fait savoir, ajoutant que cela avait permis d'élargir le cercle et la pratique de la lecture à de nombreux ménages.

De son côté, Atika Hachimi, du Réseau de lecture au Maroc, a indiqué que ce programme, mis en place en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, débute chaque année en novembre, sous forme de phases éliminatoires aux niveaux local, provincial, régional, puis national.

A l'instar des éditions précédentes, la participation a été importante cette année, aussi bien chez les lecteurs que les lectrices, avec 12.000 participants, soit 319 institutions qui réunissent tous les niveaux d'études, du primaire à l'universitaire, a-t-elle fait savoir.

"Cette participation importante nous motive à travailler davantage pour promouvoir la lecture dans tout le Royaume", a conclu Mme Hachimi.

Abdellah Sadik, du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture) s'est félicité, quant à lui, de cet évènement et de l'évolution du Réseau qu'il a vu grandir depuis ses débuts et qui s'est employé activement à promouvoir un des objectifs de développement durable, à savoir l'éducation et la lecture.

"Les Marocains lisent quand ils ont un livre à proximité et le ministère s'emploie activement, avec les différentes composantes de la société, pour une société cultivée", a-t-il ajouté.