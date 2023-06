Algérie: Compagnie centrale de réassurance (CCR) - Consolider les parts de marché en Afrique et dans la région MENA

ALGER — Le réassureur public algérien, la Compagnie centrale de réassurance (CCR), entend consolider ses activités sur les marchés internationaux notamment dans le Moyen Orient et en Afrique, bénéficiant de "solides assises financières", confirmées cette année encore par l'agence de notation internationale AM best.

Deuxième à l'échelle continentale, " la CCR reçoit depuis 2010 une notation de la plus importante agence de notation spécialisée AM best, B+, une note qui a été renouvelée cette année et qui reflète notre solvabilité et nos assises financières très intéressantes, permettant à la CCR de faire face facilement à ses engagements", a indiqué à l'APS son PDG Abdallah Benseidi.

Cette compagnie qui a réalisé sur le marché international 16% de son chiffre d'affaires enregistré l'année dernière (40 milliards de DA), est présente dans 12 pays du Moyen-Orient plus la Turquie, 26 pays d'Afrique et 9 pays asiatiques, précise-t-il.

La CCR " ambitionne de devenir un réassureur incontournable sur le continent et la région MENA", assure ce responsable qui s'appuie sur une étude comparative de AM best qui classe la compagnie algérienne "dans le top trois des compagnies de réassurance en termes de production, et en première position dans les performances technico-économiques".

En 2022, elle a enregistré un chiffre d'affaires de 6,8 milliards de DA en affaires internationales, en hausse de 2,3% par rapport à l'exercice 2021.

Cette progression a été portée par les branches "automobile", "accident et risques divers", "engineering" et "transport" qui avaient évolué respectivement de 68,8%, 36,9%, 30% et 10,7% en raison notamment de la souscription de nouvelles affaires, selon les données du Conseil national des assurances (CNA).

La CCR, créée il y a cinquante ans et dotée d'un capital social de 30 milliards de DA, a enregistré une croissance dans ses activités ces dernières années, en dépit des effets de la crise sanitaire, souligne M. Benseidi.

"La pandémie n'a pas impacté réellement l'activité du marché des assurances en général et en particulier celui de la CCR. Au contraire, on a constaté une relative hausse de notre chiffre d'affaires. C'est une pandémie qui a impacté positivement la partie sinistre", a-t-il dit.

Interrogé, d'autre part, sur l'opportunité que constitue l'activité naissante de l'assurance Takaful en Algérie pour le marché de la réassurance, le premier responsable de la CCR a affirmé que cette nouvelle activité représentait un potentiel à exploiter.

"La CCR est en train de travailler pour accompagner ce segment de marché.

D'ailleurs, on a mis en place une fenêtre Takaful réassurance. On doit adopter une logique de diversification et d'innovation afin de permettre à la compagnie de réaliser des taux de croissance voulus", a-t-il expliqué.

Dans ce cadre, la compagnie qui considère cette nouvelle branche comme un "domaine d'évolution stratégique", a déjà souscrit des contrats de réassurance notamment avec la compagnie Takaful life.

S'agissant des risques émergents, notamment ceux liés aux changements climatiques et la cyber sécurité, M. Benseidi a fait savoir que la CCR propose, depuis 2021, un produit de réassurance qui supporte les cyber risques aussi bien sur le marché local qu'international.

La compagnie qui est en train de mettre en place "un plan de transformation digitale", indique son PDG, s'est dotée de structures organisationnelles dédiées aux risques émergents, avec pour but sécuriser et mettre à niveau son système d'information.