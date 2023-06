Afrique: Inauguration mercredi à Alger du siège temporaire du Grand Musée d'Afrique

ALGER — L'Algérie s'apprête à inaugurer mercredi, le siège temporaire du Grand musée d'Afrique (GMA), un projet des plus importants pour la mise en valeur des cultures et du patrimoine du continent, inscrit sur l'agenda 2063 de l'Union Africaine pour le secteur de la culture.

Ce musée qui prendra place de manière temporaire à la villa Boulkine dans le quartier d'Hussein-Dey à Alger, restaurée pour l'occasion, vise à créer un musée moderne, contemporain, dynamique, et interactif pour la collecte, la préservation et l'étude scientifique de l'histoire, de la culture, et du patrimoine matériel et immatériel du continent.

En plus des objectifs de nourrir un sentiment d'unité entre les Etats membres, le musée vise à encourager la sensibilisation au patrimoine culturel africain.

Le projet architectural retenu et proposé par l'Algérie, est perçu, par l'UA, comme une "structure physique audacieuse pour représenter et dépeindre l'aspiration de l'Afrique vers un avenir plus grand".

Dans sa philosophie, le GMA s'oppose à la pratique séculaire consistant à présenter les biens culturels africains comme des objets "exotiques" dépourvus de symboliques socioculturelles, une approche coloniale qui minimise l'esprit ingénieux des africains et éloigne les collections des réalités vivantes des populations.

En tant qu'institution panafricaine, le GMA devra aussi refléter les valeurs de l'éthique panafricaine, l'interconnexion, la diversité culturelle, l'accessibilité ou encore la jeunesse.

L'agenda stratégique 2063 de l'Union Africaine, adopté en 2015, aspire au développement du secteur des arts et de la culture, incluant les industries culturelles et créatives dans une dynamique de développement économique du continent.

Après la création du Centre régional de l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique (Crespiaf), en 2018, l'Algérie s'apprête à concrétiser ce projet continental d'envergure.

En plus de fournir un point focal aux anthropologues et spécialistes du patrimoine immatériel en Afrique, l'Algérie se lance le défi de la préservation et de la promotion de la culture du continent dans toutes ses formes, par un premier musée d'envergure continentale.

Lors de la Conférence des ministres de la culture de l'Union Africaine, tenue à Alger en 2008, et suite à la proposition de l'Algérie de créer le "Grand musée d'Alger", cette initiative a été adoptée et rebaptisée "Grand musée d'Afrique".

De 2009 à 2016, le gouvernement algérien a mis à la disposition du GMA plus de 42 000 mètres carrés pour la construction du musée et a proposé un projet architectural, avant que l'UA ne décide d'inscrire le projet dans son agenda 2063.