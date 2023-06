Congo-Kinshasa: La délivrance des cartes d'identité s'annonce bientôt !

Le Gouvernement de la République est de plus en plus déterminé à doter le pays du fichier général de la population à travers les opérations d'identification et de recensement, conformément à son programme d'actions 2021-2023, et selon la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

C'est dans cette optique, que le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé, ce jeudi 9 juin 2023 à l'hôtel du Gouvernement, la cérémonie de signature officielle du protocole d'accord entre la Commission électorale nationale indépendante (CENI), l'Office national d'Identification de la population (ONIP) et l'Institut national de la Statistique (INS).

Contexte

Ce protocole d'accord est relatif au transfert des dispositifs d'enrôlement, des données cartographiques et du matériel de collecte par la CENI aux deux autres institutions appelées à poursuivre, dans le cadre de la mutualisation, les opérations d'identification et de recensement général de la population, ce qui ouvre la voie à la délivrance bientôt des cartes d'identité nationale aux congolais.

Cette importante cérémonie s'est déroulée en présence de quelques membres du Gouvernement, du Cabinet du Président de la République, du Président de la CENI, des Directeurs généraux de l'ONIP et de l'INS ainsi que des membres du comité technique de mutualisation.

Les différents speeches des responsables des institutions concernées ont immédiatement été suivis par la signature du protocole d'accord, document important qui matérialise la mutualisation des opérations d'enrôlement, d'identification et de recensement de la population.

Le Président de la CENI a procédé par la même occasion, à la remise symbolique des matériels ayant servi à l'enrôlement des électeurs à l'ONIP pour qu'à son tour, l'ONIP puisse procéder, dans les jours qui suivent, au lancement officiel de l'opération d'identification de la population notamment par la ville province de Kinshasa comme province pilote.

Ceci va permettre d'économiser les moyens financiers que le Gouvernement de la République devrait dépenser pour réaliser ces opérations. Outre le matériel, la CENI met à la disposition de l'ONIP son personnel temporaire qui a travaillé lors de l'enrôlement pour réaliser cette opération.

Intervention du Premier Ministre

Dans son mot de circonstances, le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui s'est montré très heureux, a commencé par rendre un vibrant hommage au Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa promesse d'offrir la carte nationale d'identité à la population qui tend à se concrétiser.

« Ceci est un grand jour, une étape importante attendue par notre population, par le Gouvernement, et surtout par son Excellence Monsieur le Président de la République, dont je salue le leadership, lui qui a promis de donner et de doter chaque citoyen sa carte d'identité et surtout d'offrir au pays les statistiques fiables de sa démographie.

Pour rappel, c'est depuis 1984 que notre pays n'a plus procédé au recensement scientifique de la population. Ce processus est donc un défi de grande envergure que notre gouvernement est sur le point de relever s'il reste déterminé. Voilà pourquoi cette cérémonie arrive à point nommé. Le protocole relatif au transfert du fichier électoral, des dispositifs d'enrôlement, des données cartographiques, et du matériel de collecte par la CENI à l'ONIP et à l'INS.

Ledit protocole permettra ainsi à l'ONIP de poursuivre ses activités conformément à sa mission d'identification de la population et de produire la carte d'identité nationale et à l'INS, d'exécuter ses activités de recensement », a souligné le Premier Ministre Sama Lukonde.

Le Chef du Gouvernement a, par ailleurs, demandé à toutes les parties prenantes de ce processus de redoubler d'ardeur en vue de le parachever et d'en tenir les objectifs. Il a remercié tous les acteurs qui ont permis que l'on puisse arriver à ce stade de signature du protocole d'accord en commençant par les membres du Gouvernement pour leur implication directe, ensuite les responsables de la CENI, de l'ONIP et de l'INS. Il n'a pas oublié de remercier particulièrement le comité technique pour le travail réalisé jusqu'à ce jour, tout en reconnaissant que beaucoup reste encore à faire.

Actions saluées

Le Président de la CENI n'a pas manqué de saluer la détermination du Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde qui a tenu fermement à la mutualisation malgré des difficultés rencontrées sur le terrain.

« Aujourd'hui c'est un grand moment. Parce qu'à un certain moment, on ne pensait pas que cela se réaliserait, que les cartographies opérationnelles seraient établies, l'enrôlement des électeurs serait conduit, et le fichier électoral serait constitué.

En effet, aujourd'hui, nous avons ce fichier. Je dois vraiment reconnaître le leadership de son Excellence Monsieur le Premier Ministre qui n'a pas perdu sa patience au moment où nous avions, à un certain moment, l'impression que les objectifs de la CENI, de l'ONIP et de l'INS étaient incompatibles. Nous, pressés par le temps, et eux, selon nous, ayant un peu plus de temps que nous.

Il y a eu des réunions assez chaudes mais le Premier Ministre a toujours gardé le cap. Félicitations pour ça. Et aujourd'hui, nous allons symboliquement transmettre ces matériels et plus tard, le personnel. Et ça va marquer un nouveau moment avec les entrepôts disponibles et nous-mêmes personnel et cadres de la CENI, nous allons être à la disposition de nos amis de l'ONIP et de l'INS », a déclaré en substance Denis Kadima.

En sa qualité de Président du comité technique de mutualisation, le Directeur de Cabinet du Premier Ministre, le professeur Paul Gaspard Ngodankoy Nkoy-ea-Loongya a rendu hommage au Chef du Gouvernement qui n'a ménagé aucun effort pour parvenir aujourd'hui à cette importante cérémonie liée à la signature du protocole d'accord entre les trois institutions afin de parachever le processus déjà déclenché et offrir au pays le fichier de la population. Il a retracé le chemin déjà parcouru avant d'espérer voir ce processus aboutir.