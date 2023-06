Congo-Kinshasa: Kasenga - Sama Lukonde transporté en Tshipoy

Au Haut-Katanga, la population de Kasenga très reconnaissante envers le Président Félix Tshisekedi pour la réalisation rapide des travaux des infrastructures exécutés sous la supervision du Gouvernement Sama Lukonde dans le cadre du PDL-145 T.

C'est dans la soirée du dimanche 11 juin 2023, que le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a fait son entrée au chef-lieu du territoire de Kasenga, une entrée triomphale couronnée par l'expression de joie immense d'une population reconnaissante, qui n'a hésité à un seul instant pour réserver un accueil délirant à un digne fils du terroir.

Porté sur un Tshipoy, le Chef du Gouvernement est chaleureusement honoré par les filles et fils de Kasenga visiblement enthousiasmés de recevoir pour la première fois dans l'histoire, un Premier Ministre et, de surcroît, un digne fils du terroir.

Cet accueil de grande envergure témoigne à suffisance la reconnaissance du peuple de Kasenga envers non seulement Jean-Michel Sama Lukonde et tout son Gouvernement mais aussi et surtout envers le Président de la République et Chef de l'Etat qui, par son pouvoir discrétionnaire, a porté son choix sur un fils de Kasenga.

S'adressant à la population au cours d'un grand meeting à l'esplanade de l'Ecole primaire Mano, le Premier Ministre a remercié de vive voix la population de Kasenga pour l'affection et l'amour dont ils ont fait montre. Il a rendu hommage au Président Félix Tshisekedi pour son leadership éclairé et visionnaire, matérialisé aujourd'hui par la mise en oeuvre du PDL-145 territoires et pour avoir porté son choix sur sa personne.

Le premier des Warriors tenait à venir communier avec ses frères et soeurs de Kasenga. Il a tout de même souligné que cette visite de travail était surtout une occasion pour lui de suivre de près l'état d'avancement de différents projets de développement amorcés dans le territoire de Kasenga, en l'occurrence les infrastructures inscrites dans le cadre du Programme de développement local des 145 territoires et les travaux de réhabilitation des routes notamment la RN5, qui doit mener vers Kilwa en territoire de Pweto partant de Kasomeno.

Pour lui, il est venu donner un coup de pouce afin que ces travaux s'accélèrent. Raison pour laquelle, il a dans sa délégation le Ministre d'Etat en charge des Infrastructures, Alexis Gisaro, et le Ministre de l'aménagement du territoire, Guy Loando. Le Premier Ministre a promis de tout mettre en oeuvre pour répondre aux désidérata de la population de Kasenga.