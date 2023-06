Afrique: L'honorable Juge Imani Aboud, réélue à la présidence de la Cour Africaine pour un autre mandat de deux ans

document

Arusha, — Lors de la même séance, l'honorable Juge Modibo SAKO du Mali a été élu Vice-président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.

Dans ses mots de remerciement, la Juge Imani a exprimé toute sa gratitude à ses collègues qui l'ont unanimement portée à la Présidence, signe de leur confiance en son leadership. « Je suis émue par la confiance que mes collègues ont placée en ma personne et je leur suis sincèrement reconnaissante », a-t-elle déclarée.

La Cour rendra neuf arrêts demain, à partir de 10 heures (temps de l'Afrique de l'Est). Le prononcé des arrêts sera diffusé en direct via les liens suivants : Anglais https://www.youtube.com/user/africancourt/live et Français : https://www.youtube.com/@courafricaine/live

Dans le cadre de ladite session, une retraite des Juges se tiendra sur trois jours à Dodoma, la nouvelle capitale de la Tanzanie, du 14 au 16 juin. Elle visera, entre autres, à renforcer l'efficacité de la Cour ainsi que la protection des droits de l'homme à travers le continent.

« la Retraite permettra de renforcer la coordination et de développer de meilleures méthodes de travail », a ajouté la Juge Aboud.

NOTES AUX RÉDACTEURS

1. L'honorable Juge Imani Daud ABOUD est une ressortissante de la Tanzanie. Elle a été élue Juge à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en juillet 2018. Elle est titulaire d'une maîtrise en droit (obtenue à Malte) et d'une Licence en droit (obtenue à l'Université de Dar es Salaam).

Elle a été réélue pour un deuxième et dernier mandat de six ans lors du 34e Sommet ordinaire des Chefs d'États et de gouvernement, en février 2021.

2. L'honorable Juge Modibo SACKO est un ressortissant de la République du Mali. Il a été élu Juge à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en février 2021 pour un mandat de six ans. Il est titulaire d'une Maîtrise en droit, obtenue à la Faculté de droit et des sciences politiques (Mali) et de quatre autres diplômes universitaires en droit, obtenus à l'Université Ahmed Baba (Mali), l'Université Jean Moulin 3 (France) et de l'Université de Nice Sophia Antipolis (France). Il y a deux semaines, l'honorable Juge SAKO a été nommé Juge à la Cour suprême du Mali.

3.3. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est une cour continentale créée par les États membres de l'Union africaine afin de renforcer la protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique. Il complète et renforce les fonctions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

La Cour a été créée en vertu de l'article 1 du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (le Protocole), qui a été adopté par les États membres de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) à Ouagadougou, au Burkina Faso, en juin 1998. Le Protocole est entré en vigueur le 25 janvier 2004. La Cour a officiellement démarré ses activités au mois de juillet 2006 à Addis-Abeba et a rejoint son siège à Arusha (Tanzanie) l'année suivante

4. La Cour se compose de 11 juges, ressortissants des États membres de l'Union africaine, élus à titre individuel.

5. La Cour se réunit quatre fois par an en session ordinaire et peut tenir une session extraordinaire.

Pour de plus amples informations sur la Cour, veuillez visiter le site Web de la Cour www.african-court.org.