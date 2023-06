Angola: Le MED organise la deuxième période d'examens nationaux

Luanda — Le ministère de l'Éducation (MED) réalisera, entre le 14 et le 15 juin, sur tout le territoire national, la deuxième période d'examens nationaux.

Selon une note du département ministériel transmise à l'ANGOP, les examens nationaux concernent les élèves de huit établissements publics, publics-privés et privés d'enseignement primaire et secondaire général.

Les tests visent à évaluer le niveau d'apprentissage des élèves et à vérifier l'état réel du système scolaire, à travers l'évaluation effectuée par une entité externe.

À ce stade, l'échantillon sera d'environ 37 000 854 élèves et les matières de langue portugaise et de mathématiques des 6e, 9e et 12e années seront évaluées.

Les épreuves à appliquer se dérouleront dans des établissements préalablement sélectionnés (appelés « Centres d'examens ») et dureront 90 minutes pour la 6e année et 120 minutes pour les 9e et 12e années.

La première période d'application des examens nationaux dans leur première phase de généralisation, dite "Etude Diagnostic", s'est déroulée du 10 au 12 mai, à l'initiative du Ministère de l'Education Nationale (MED).