Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Les responsables des finances renforcent leurs capacités

Les responsables du secteur financier des différentes structures du ministère de la Défense nationale participent du 13 au 15 juin à Brazzaville, à un séminaire portant sur l'élaboration du budget programme, sous le patronage du commissaire-amiral, Eugène Alain Yves Aignan Mpara.

Organisé par la Direction générale de l'administration et des finances (DGAF) du ministère de la Défense nationale, avec l'appui technique de la Direction générale du budget et de la Direction générale du plan, le séminaire qui va durer trois jours a pour but de permettre aux acteurs de la chaîne budgétaire de comprendre le fonctionnement du système du budget programme, d'en saisir les enjeux réels, par conséquent de renforcer et consolider leurs connaissances en matière budgétaire afin qu'ils portent avec efficacité cette réforme.

Les objectifs spécifiques de ce séminaire sont de trois ordres: élaboration du budget en mode programme ; budgétisation des programmes ; fiches dynamiques de projets.

« Alors que la migration vers ce modèle arrive à son faîte, alors qu'elle tend à s'achever, l'on doit être suffisamment prêt pour mieux l'intégrer. L'effectivité de ce système budgétaire novateur, dont l'imminence n'est plus à réfuter, nécessite, pour une meilleure implémentation, que soient formés régulièrement les acteurs amenés à être en première ligne pour porter cette réforme budgétaire. C'est dans ce droit fil que s'inscrit ce séminaire », a déclaré, dans son allocution d'ouverture, le commissaire-amiral Eugène Alain Yves Aignan Mpara.

A titre de rappel, la budgétisation par programme consiste « en une classification des dépenses ayant pour base un objectif "programme" et l'utilisation systématique des informations sur la performance pour informer les décisions sur les priorités budgétaires à accorder à des programmes alternatifs de dépenses ».

Comme l'indique sa dénomination, le « budget programme » est un modèle de planification et de gestion du budget fondé sur les programmes, lesquels constituent un ensemble d'actions cohérentes conçues et menées en général dans une perspective de moyen terme, avec des objectifs précis, des résultats à atteindre et des indicateurs mesurables.

Si, pour la littérature qui en découle, la priorisation des dépenses publiques serait manifestement le but principal de la budgétisation par programme, il est, en effet, évident qu'au-delà de cet état de fait, le budget programme est un budget de performance, ayant pour épine dorsale « le programme ».