Congo-Brazzaville: Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire - Des guides méthodologiques d'audit en cours de validation

La Cour des comptes et de discipline budgétaire a ouvert, le 12 mai à Kintélé, dans le Pool, avec l'appui du Projet des réformes intégrées du secteur public (Prisp), un atelier spécial au profit des magistrats et vérificateurs évoluant au sein de cette institution, afin de renforcer leurs capacités en matière de validation des guides méthodologiques d'audit et des manuels de procédure.

La cérémonie d'ouverture de l'atelier a été présidée par le premier président de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, Charles Emile Apesse. Jusqu'au 17 juin, les participant vont, à travers des ateliers animés par des experts en la matière, acquérir de nouvelles connaissances professionnelles.

Des aptitudes qui leur donneront de droit la finesse dans l'élaboration et la validation des audits financiers, des attestations de performance, de contrôle des marchés publics ainsi que des manuels de procédure de discipline financière.

L'objectif étant de promouvoir la meilleure gouvernance des finances publiques dans le cadre de la gestion axée sur les résultats.

Pour le premier président de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, l'atelier dont la seconde phase est prévue dans la dernière semaine du mois en cours, vient à point nommé renforcer les capacités opérationnelles de son institution dans son combat pour la gestion scène des fonds de l'Etat.

« Cette armature démontre à plus d'un titre la détermination de la Cour des comptes et de discipline budgétaire à jouer pleinement et de manière efficiente, sa partition dans le concert de la bonne gouvernance des deniers publics. Elle renforce l'image de notre institution avec les standards internationaux en matière de contrôle des finances édicté par l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances dont elle est membre », a indiqué Charles Emile Apesse.

Le coordonnateur du Prisp, Thomas Bandia, a salué le partenariat entre la Banque mondiale et le gouvernement qui a permis de mettre en place ce projet dont le troisième volet est destiné à l'appui aux instituions stratégiques engagées dans l'assainissement des finances publiques.

« Le Prisp, fruit du partenariat entre le Congo et la Banque mondiale, est un outil stratégique d'accompagnement du gouvernement pour relever les défis de la gouvernance économique et financière qui se posaient avec acuité dans le secteur public afin d'améliorer les ressources publiques. Dans sa composante 3, il est prévu l'appui aux organes de contrôle dont la Cour des comptes et de discipline budgétaire », a affirmé Thomas Bandia.