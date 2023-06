Afrique du Nord: CAN U-23 - Les Diables Rouges affûtent leurs armes au Maroc

Le sélectionneur des Diables rouges des moins de 23 ans a assuré, avant le départ pour le Maroc, que son équipe va batailler fortpour obtenir le résultat escomptés pendant la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie, qualificative aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

La CAN se disputera du 24 juin au 8 juillet. La sélection congolaise des moins de 23 ans s'est rendue au Maroc dans la nuit de dimanche à lundi pour mieux affûter ses armes.

« C'est une chance énorme que nous partons au Maroc très tôt pour avoir des sparring partners et essayer un peu de bien et mieux évaluer notre équipe avant notre entrée en compétition. Nous allons continuer la préparation au Maroc et essayer d'avoir des adversaires capables de mieux roder notre équipe afin que nous ne fassions piètre figure dans la compétition. Nous avons fini le championnat et les joueurs que nous avons invités viennent des horizons divers. Il faut du temps pour mieux évaluer l'équipe afin que dans chaque compartiment de jeu, que nous soyons très forts », a expliqué Cyrille Donga.

Avant de quitter le pays, l'équipe olympique congolaise a reçu le soutien du gouvernement. Une partie de la dette consécutive à la prime de la qualification a été payée. Dans la foulée, l'engagement de tout solder avant l'entame de la compétition a été pris pour galvaniser le moral des joueurs. « L'Etat, dans votre phase de préparation, a réuni tous les moyens nécessaires pour pouvoir respecter le programme qui avait été envoyé par le staff technique.

La réalisation de ce programme va vous permettre d'être dans de meilleures conditions de participation », a déclaré Charles Makaya dit Mackaill. Le directeur de cabinet du ministre des Sports a profité de l'occasion pour remettre au capitaine de l'équipe le drapeau national. « Je vous remets le drapeau de la République. La mission qui est donnée à l'équipe nationale est de le lever jusqu'au sommet mais pas pour qu'il soit en bas », a-t-il souhaité.

Ramener le trophée à la maison, telle est la mission qui leur est assignée. Pendant les éliminatoires, les Diables rouges ont prouvé qu'ils avaient du répondant en éliminant tour à tour la Tunisie et l'Afrique du Sud. « Nous savons que vous être capables d'aller représenter la Nation avec honneur et ramener le trophée au Congo. Pendant les éliminatoires, vous avez réussi à faire de grandes choses. Nous pensons que vous pouvez continuer à le faire en pleine compétition, en mettant toutes les chances de vos côtés dans le cadre de l'engagement, la volonté de gagner et réussir », a indiqué Charles Makaya dit Mackaill.

Le Congo est logé dans le groupe A avec le Maroc, le Ghana et la Guinée. Il débute la compétition le 25 juin en affrontant le Ghana avant d'en découdre avec la Guinée, le 27 juin et terminer la phase de groupe en affrontant le Maroc .

« Nous partons avec la volonté manifeste de nous battre. J'ai conscience que nous sommes dans une poule très relevée mais je crois que le Congo a des arguments à faire valoir du côté du Maroc. Nous effectuons ce voyage avec beaucoup de sérénité et de calme. Je souhaite que ce coup d'essai soit un coup de maître. J'ai une équipe capable de battre n'importe quelle autre. On va se battre avec nos moyens et le Dieu du football en décidera », a précisé le sélectionneur.

La liste des joueurs

Gardiens : Guelor Bissila Foutou (Diables noirs), Yannick Makosso (FGC Nathalys) et Ulrich Samba (Interclub).

Défenseurs : Saikou Djigo (AC Léopards de Dolisie), Hernest Malonga (Diables noirs), Berlhod Mbemba (Diables noirs), Roussel Ngoulou M'bani (Etoile du Congo), Francis Nzaba (Dinamo Tbilisi/ Georgie), Ndecket Bowamba (As Otohô), Amour Dezyngoula (Interclub).

Milieux : Julio Ngandziami (AS Otoho), Debon Ossébi (Ac Léopards), Borel Tomandzoto (AS Otohô), Reich Kokolo (Coton sport de Garoua), Marvin Akiridzo (FC Metz).

Attaquants : Exaucé Nzaou (JST), Prince Soussou Ilendo (Diables noirs), Reamma Bissila (AC Léopards), Archange Bitsouka ( Kosovo), Josna Loulendo (Etoile du Congo), et Yann Kouori Ngatsé (Diables noirs).