Congo-Brazzaville: Championnat national direct Ligue 1 - AS Otohô conserve son titre

Déjà assurée du titre avant terme, l'AS Otohô a été officiellement consacrée championne du Congo pour la sixième fois consécutive, le 11 juin, au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville, au cours de la cérémonie organisée au terme de la 26e journée de la compétition par la Fédération congolaise de football.

En dehors du trophée, l'équipe championne du Congo a reçu un chèque d'une valeur de vingt-cinq millions FCFA. L'AS Otohô représentera le pays à la prochaine Ligue africaine des champions. Cette équipe a terminé la compétition en beauté en s'imposant devant le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) sur un score de 3-0. Julio Ngandzami a ouvert le score à la 62e minute, imité par Giovanny Ipamy, auteur d'un somptueux coup franc dans les minutes qui suivaient. Gedéon Nongo a bouclé le spectacle en inscrivant le troisième but de la rencontre.

Cette équipe termine le championnat avec 61 points devant les Diables noirs (52 points). Les dauphins de l'AS Otoho représenteront le Congo à la Coupe africaine de la Confédération pour la deuxième fois consécutive; eux qui ont goûté cette saison au bonheur de disputer une phase de groupe. Les Diabotins ont bouclé le championnat en faisant jeu égal d'un but partout face à l'Etoile du Congo. Chelmar Toulouenga a ouvert le score avant que Josna Loulendo ne lui réponde.

Les Stelliens terminent au podium avec 45 points devant l'Interclub, FC Kondzo et AC Léopards (42 points). Jeunesse sportive de Talangaï est septième avec 38 points, suivie de l'AS BNG (30 points) et V Club (29 points). Le Cara termine à la 10e place avec 26 points devant le FC Nathalys (25 points), l'AS JUK et l'AS Cheminots (24 points). Avec vingt points, Patronage Sainte-Anne est relégué en ligue 2. L'AS Cheminots affrontera le deuxième des play offs nationaux de la Ligue 2 pour se maintenir.

Rox Oyoh Thoury de BNG a été consacré meilleur buteur avec 12 réalisations. Sur 182 matches joués, 342 buts ont été marqués, soit deux buts par matche. Messie Nkounkou a été désigné meilleur arbitre et Styven Danek Moutsassi meilleur assistant. Pour avoir reçu moins de cartons, AS Otohô a gagné le prix du fair-play. Son entraîneur, Julien Mette, a été élu le meilleur de la saison.

Les clubs féminins la Colombe et Epah Ngamba, respectivement championne 2020-2021 et 2021-2022 ont été récompensées. Pour la saison 2023-2024, la première période de qualification des joueurs réservée aux transferts nationaux et internationaux est fixée du 15 août au 15 novembre. La seconde, quant à elle, interviendra du 1er au 31 janvier prochain. Le championnat débutera le 16 septembre 2023.