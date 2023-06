Congo-Brazzaville: Valorisation des langues maternelles - Un concours organisé à Louessi

La deuxième édition du concours de poésie en langue maternelle a distingué, le 10 juin, au Cercle culturel pour enfants (CCE), des enfants dont la pratique et la maîtrise de leurs langues maternelles ont étonné le public venu assister à cette épreuve inédite.

Quinze participants issus des écoles et collèges de Pointe-Noire ont pris part au concours en présentant des poèmes et textes dans leurs différentes langues maternelles : soundi, tsangui, lari, dondo, bembe, kamba, teké, mbochi, vili, lali.

En initiant ce concours ouvert aux enfants de 7 à 17 ans, Joël Nkounkou, directeur du CCE, veut perpétuer la préoccupation de l'Unesco de voir être vulgarisées les langues locales pour leur éviter la disparition inéluctable par manque de praticiens.

L'initiative a été saluée par Hélène Niangui, cheffe de service à la direction départementale du Livre et de la Lecture publique de Pointe-Noire. Elle a dit que son administration célèbre chaque année la Journée internationale de langue maternelle par l'organisation de diverses activités dans la ville qui valorisent les langues maternelles.

Devant le jury et le public, les enfants se sont exprimés, bravant la timidité, le stress et la peur en disant des textes et poèmes.

Sur la base des critères édictés par le comité d'organisation du concours (présence scénique, diction, émotion, fidélité au texte), le jury s'est prononcé en primant les méritants.

Ainsi, en catégorie A (4e et 3e), Uriana Moumpela a été le vainqueur tandis qu'en catégorie B (6e et 5e), Florina Balondela a triomphé tout comme Edna Mabouila qui a gagné en catégorie C (CM1 et CM2). Léonard Ndouna a gagné en catégorie D et Filani Mfinka en catégorie E (CP1 et CP2). Le prix d'encouragement a échu à Filani Mkinka et celui du meilleur établissement scolaire à l'école privée Le rédempteur de David.

La prochaine édition du concours aura lieu le 20 novembre, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de l'adoption de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.