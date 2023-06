Congo-Kinshasa: PDL 145 territoires - Le Premier Ministre fait le suivi des réalisations au Haut-Katanga

Le programme de développement local (PDL) 145 territoires évolue bien dans la province du Haut-Katanga, précisément dans le territoire de Kasenga. Dans le cadre du suivi de cet ambitieux programme, le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, accompagné des ministres d'État de l'Aménagement du territoire, Guy Loando, et des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro, s'est rendu dans le territoire de Kasenga afin d'inaugurer certaines infrastructures.

Le chef du gouvernement et sa suite ont quitté Lubumbashi pour Kasenga. À Malagwe et Minga, les autorités du gouvernement central ont eu l'occasion d'échanger avec la population locale venue à leur rencontre pour discuter des questions importantes et des projets en cours.

Arrivé à Kibundu, le Premier ministre a inauguré un centre de santé équipé d'une maternité et d'un pavillon de soins généralistes. Cette nouvelle infrastructure permettra d'améliorer l'accès aux soins de santé de qualité pour la population locale.

À Kasomeno, une nouvelle école d'une capacité de 500 élèves a été construite. À la rentrée scolaire 2023-2024, les enfants du territoire de Karenga auront ainsi accès à des infrastructures éducatives de qualité, favorisant leur apprentissage et leur épanouissement.

Jean-Michel Sama Lukonde s'est félicité du travail accompli jusqu'à présent dans le cadre du PDL 145 et a exprimé sa satisfaction quant aux réalisations concrètes dans le territoire de Kasenga. Il a également rassuré la population sur l'installation prochaine d'antennes de télécommunication, permettant ainsi au territoire de Kasenga de se connecter à l'ère numérique et de bénéficier des avantages offerts par les technologies de communication modernes.

Le gouvernement congolais reste engagé dans le développement socio-économique de toutes les régions du pays, et ces réalisations concrètes dans le territoire de Kasenga témoignent de cette volonté. Le Premier ministre et sa suite ont exprimé leur détermination à poursuivre les efforts pour améliorer les conditions de vie des Congolais et favoriser le développement durable à travers tout le pays.

Initié par le gouvernement congolais, le PDL 145 vise à promouvoir le développement socio-économique des territoires à travers des projets d'infrastructures, de santé, d'éducation et de connectivité. Le PDL 145 contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations locales et à la réduction des disparités régionales en République démocratique du Congo.