Mali: La MINUSMA renforce l'accès à la justice et sécurise les institutions judiciaires et pénitentiaires au Mali

La MINUSMA a déployé du 29 mai au 7 juin 2023 des efforts significatifs pour apporter sa contribution aux efforts nationaux de restauration et d'extension l'administration de la justice au Mali. Par le biais de diverses initiatives, telles que la sensibilisation des populations, le renforcement des capacités des pourvoyeurs d'aide légale et la création de l'École nationale de l'administration pénitentiaire, la MINUSMA oeuvre pour améliorer l'accès à la justice et le renforcement des institutions judiciaires et pénitentiaires y compris la sécurisation et l'amélioration des conditions de détention.

Premiers pas vers la création d'une Ecole nationale de l'administration pénitentiaire

Les projets de texte portant création de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée ont été adoptés le 7 juin en Conseil des ministres. Cette école aura pour mission de former le personnel pénitentiaire et de développer des activités de recherche dans des domaines tels que les règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, la prise en charge psychologique des détenus, les droits des détenus et le management des prisons.

La MINUSMA a apporté un soutien technique pour l'élaboration de ces textes de loi, des curricula de formation du personnel de l'administration pénitentiaire, ainsi que pour la conception du plan du bâtiment. Elle a aussi organisé une visite d'étude au Burkina Faso en janvier 2023 pour tirer les enseignements d'un exemple réussi de mise en place d'un service pénitentiaire indépendant et d'institut de formation.

Renforcement des capacités des pourvoyeurs d'aide légale pour améliorer l'accès à la justice

Le 6 juin, la MINUSMA a organisé un atelier sur les procédures judiciaires à l'intention des pourvoyeurs d'aide légale des régions de Mopti, Bandiagara et Douentza. Vingt représentants d'organisations de la société civile ont été formés afin d'améliorer l'accès à la justice pour les populations de ces régions du centre du Mali et ainsi contribuer à renforcer les liens de confiance des populations avec le service public de la justice. À la fin de l'atelier, la mise en place d'un cadre de concertation entre les associations pourvoyeuses d'aide légale pour améliorer les prestations aux justiciables a notamment été recommandée.

Formation des agents pénitentiaires sur l'éthique et l'intégrité pénitentiaire

Du 5 au 7 juin, la MINUSMA et l'ONUDC ont organisé un atelier de formation de formateurs en matière d'éthique et d'intégrité au sein du système pénitentiaire pour les agents pénitentiaires du centre de détention de Bollé femmes et de la Maison centrale d'arrêt de Bamako. Trois formateurs ont été sélectionnés parmi les participants pour dispenser des formations dans d'autres établissements pénitentiaires du pays. Cette initiative vise à lutter contre la corruption et les conflits d'intérêts dans le secteur pénitentiaire et à promouvoir une réforme durable de la justice ainsi que de l'état de droit.

Sensibilisation des populations d'Ansongo sur l'accès à la justice

C'était le 29 mai 2023, cette initiative a permis d'informer les habitants sur l'activité judiciaire à Gao, les compétences des différentes juridictions et faciliter les échanges sur les contributions respectives des autorités religieuses et coutumières dans l'administration de la justice à travers une complémentarité constructive. Cette action vise à renforcer la présence étatique et à restaurer l'administration de la justice dans la région.