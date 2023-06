Ile Maurice: Assurance pour véhicules | Bonus/malus - Pour dissuader les dérives

Réduire le nombre d'accidents de la route et inculquer une culture de conduite plus responsable. C'est la raison pour laquelle le gouvernement veut introduire un nouveau système d'assurance pour les automobilistes. De ce fait, le système de bonus/malus sera introduit, comme annoncé par le Conseil des ministres. Le but est de récompenser les «bons conducteurs» et punir les «mauvais automobilistes» par rapport à leurs comportements derrière le volant. Ainsi, un bonus, c'est-à-dire une réduction sur la prime d'assurance, est accordé aux conducteurs qui n'ont pas d'historique de réclamation. Dès que les réclamations augmentent, un malus est imposé sur la prime d'assurance. Ce nouveau système est conforme à la National Road Safety Strategy 2016-2022.

«C'est une très bonne mesure puisqu'elle encourage les chauffeurs à éviter les accidents. Donc à adopter de bons comportements. Il va sans dire qu'elle marche tout aussi bien dans l'autre sens, dissuadant les dérives comportementales. Lorsque la poche est touchée, l'attitude suit très souvent», confirme Alain Jeannot, président de l'association Prévention Routière Avant Tout.

Le ministère du Transport est à la recherche d'un consultant pour la mise en place de ce projet. La personne devra, entre autres, définir clairement les règles de fonctionnement du système de bonus/malus, formuler des recommandations concernant toute modification au National Insurance Claims System mis en place au niveau de la Financial Services Commission (FSC). Et de déterminer les critères pour le système de bonus/malus. Selon le calendrier des travaux, le consultant devra soumettre un rapport intérimaire dans un délai de six mois à compter de la soumission du rapport initial. Six semaines après, il devra soumettre le rapport final accompagné de ses recommandations et d'un plan d'action.

Comment ce système de bonus/malus fonctionne à l'étranger ? En France, lors de la souscription du tout premier contrat d'assurance auto à votre nom, vous bénéficiez d'un coefficient de 1. À partir de là, en fonction de votre comportement au volant, votre assureur va faire le calcul du bonus/ malus chaque année : réduire (bonus) ou majorer (malus) ce coefficient et calculer votre bonus-malus. Le bonus maximal accordé à un contrat d'assurance auto est le bonus 50. Soit une réduction de 50 % sur votre prime d'assurance auto annuelle. En France, certaines infractions peuvent, aux yeux de votre assureur, entraîner une surprime. Les cas sont : des délits (type délit de fuite, défaut d'assurance, conduite sans permis ou sous l'effet de substances illicites), des accidents responsables et semiresponsables ou encore de l'accumulation des contraventions.