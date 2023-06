Afrique: Open International Karate Championship - Quatre pays en lice à Côte-d'Or

L'Ecole d'Arts Martiaux de l'Est, dont le mentor est le Shihan Harold Patient, sera de nouveau à l'honneur samedi prochain à Côte-d'Or. Pour la deuxième fois, en l'espace de cinq ans, elle organisera - en collaboration avec l'All Mauritius Karate Federation (AMKF) - une nouvelle édition de l'Open International Karate Championship. En sus de Maurice (en incluant Rodrigues), Israël, l'Arabie saoudite et l'Inde participeront à la compétition.

«Cette compétition internationale qu'organise l'Ecole d'Arts Martiaux de l'Est en est à sa deuxième édition. La première avait eu lieu en 2018 au dojo de Beau-Bassin où seuls l'Inde et Rodrigues étaient présents. Nous avions initialement prévu de le faire tous les deux ans, mais n'avons pu l'organiser en 2020 en raison des restrictions sanitaires. Cette fois, le 17 juin, l'événement se déroulera à Côte-d'Or. Il y aura davantage de participants venant de plus de pays étrangers», affirme Harold Patient, 7e Dan de karaté shotokan. Ce dernier est le fondateur de l'Ecole d'Arts Martiaux de l'Est, qui est affiliée à l'AMKF ainsi qu'à la Funakoshi Shotokan Karate Association du Japon.

Le 17 juin, dans le complexe multisport de Côte-d'Or, de 9 à 17 heures, des karatékas de pays étrangers seront présents, soit d'Israël, d'Arabie saoudite et de l'Inde. «Le Kenya devait nous rejoindre mais ne pourra le faire s'y étant pris trop tard pour leurs démarches de visa», explique Harold Patient qui précise également que le nombre de participants s'élève à 227, soit 90 filles et 137 garçons. A cet événement international, dont l'ouverture se fera en présence d'Eddy Boissézon, vice-président de la République, quatre tatamis seront mis à la disposition des karatékas. Harold Patient ajoute que 13 karatékas étrangers se mesureront aux athlètes mauriciens qui viennent de plusieurs clubs affiliés à l'Ecole d'Arts Martiaux de l'Est. «Pour les katas, cela débutera avec les U7 ; les kumite se feront à partir des karatékas âgés de 9 ans», ajoute Harold Patient dont certains élèves pourraient bientôt prendre part (selon nos informations) aux Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar. Nous y reviendrons dans une prochaine édition.

A noter qu'un séminaire de karaté est prévu au gymnase de la State Secondary School de Bel-Air, le vendredi 16 juin, pour tous les clubs affiliés à l'Ecole d'Arts Martiaux de BelAir. Y assisteront, le Grand Master Na Zih Legend UK, originaire d'Arabie saoudite, le Hanshi Hassan Mohamed Ismail de l'Inde, le Shihan Abdallah Nasser d'Israël et, bien sûr, le Shihan Harold Patient.