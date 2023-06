Afrique de l'Est: Projet de l'UNESCO - Les Seychelles travailleront sur des lois pour les droits des artistes

Dans le but de fournir aux artistes et aux professionnels de la culture des Seychelles plus de droits et d'accéder aux lois de protection sociale à l'avenir, un expert international est dans le pays pour travailler sur un projet d'élaboration de politiques.

Chargée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) dans le cadre du programme Aschberg, l'experte Avril Joffe mène une série de réunions consultatives avec des artistes, des artisans et des partenaires clés de la scène artistique et culturelle aux Seychelles. Elle est rejointe par la chargée de projet pour la culture au bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Est, Cristina Cusenza.

La série de réunions se déroulera à Mahé, Praslin et La Digue du 13 au 15 juin.

Mme. Joffe a déclaré lundi aux journalistes qu'il était nécessaire d'en savoir plus sur les artistes et les professionnels de la culture sur le terrain.

"Nous devons savoir quelles sont les conditions de travail, quels sont les taux de rémunération, quels sont certains des défis auxquels les artistes et les professionnels de la culture sont confrontés pour pouvoir avoir et gagner leur vie grâce à leur pratique créative, qu'est-ce que les lois actuelles des Seychelles prévoient, en termes de salaire minimum, de protection sociale telles que le congé de maternité, l'assurance-emploi et les cotisations aux fonds de pension », a déclaré Mme. Joffe.

Elle a indiqué qu'elle travaillera avec un cabinet d'avocats local pour voir comment l'accès à ces droits peut être élargi pour les artistes et les professionnels de la culture, et quelles lois, réglementations et politiques doivent être modifiées ou créées pour atteindre ces objectifs.

"La loi sur le statut des artistes inclura des choses comme le droit à la négociation collective, le droit au salaire minimum, le droit à une rémunération payante, le droit à la liberté artistique dans ses expressions", a-t-elle déclaré.

Mme. Joffe a également évoqué la nécessité pour les artistes et les professionnels de la culture de comprendre à la fois leurs droits et leurs responsabilités.

"Les artistes et les professionnels de la culture devront être enregistrés, payer des impôts et faire des contributions volontaires afin que la plénitude de leur vie puisse être améliorée de la même manière que, par exemple, un avocat, un architecte ou un ingénieur l'est en tant que professionnel. Qu'ils travaillent de manière formelle ou informelle, nous réfléchissons à la meilleure façon de procéder dans un contexte comme les Seychelles », a-t-elle expliqué.

Au cours des réunions, il y aura des présentations sur les lois des artistes dans d'autres parties du monde qui ont eu un très bon impact sur les artistes et les professionnels de la culture en Allemagne, au Maroc, en France, en Uruguay et en Argentine. Différentes lois pour les artistes seront également présentées.

Les réunions sont conformes à la recommandation de l'UNESCO de 1980 sur la condition des artistes, sur laquelle le programme Aschberg s'est basé et a été élaboré pour soutenir cette recommandation afin de garantir que les droits des artistes et des professionnels de la culture soient renforcés et que leurs droits économiques et sociaux soient garantis par des lois, des règlements et des politiques.

Au cours de sa mission de travail aux Seychelles, Mme. Joffe préparera également les bases du prochain premier rapport périodique quadriennal (QPR) des Seychelles concernant la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Le rapport fournira une analyse du statu quo de l'état d'avancement des Seychelles pour soutenir quatre objectifs de développement durable (ODD) - soutenir un système de gouvernance pour la culture, soutenir un équilibre commercial des biens et services culturels et la mobilité des artistes, soutenir l'intégration de la culture et le développement durable, et en soutenant les libertés fondamentales, en particulier l'égalité des sexes et la liberté artistique.

Cela permettra également au pays de regarder vers l'avenir et de commencer le processus de planification de ce que les institutions concernées devraient faire à l'avenir afin que les Seychelles puissent vraiment développer un secteur culturel et créatif robuste et dynamique.