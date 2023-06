Sénégal: Oulimata Sarr se réjouit du 'dynamisme' de la coopération entre le Sénégal et l'USAID

Dakar — La ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr, a salué, mardi à Dakar, le "dynamisme" de la coopération du Sénégal avec l'Agence des Etats-Unis d'Amérique pour le développement international (USAID).

"Notre programme bilatéral s'est distingué au fil des années par son dynamisme. C'est l'une des raisons pour lesquelles, chaque année, une revue conjointe est organisée en vue d'un suivi stratégique du portefeuille d'investissement de l'USAID" au Sénégal, a-t-elle dit.

Oulimata Sarr intervenait à une réunion annuelle d'évaluation du programme de coopération que mettent en oeuvre l'agence américaine et l'Etat du Sénégal pour la période 2020-2025.

Peter Trenchard, le directeur général de l'USAID, Mamour Ousmane Ba, le directeur de la coopération économique et financière au ministère de l'Economie, du Plan et de Coopération, et des représentants d'autres ministères ont pris part à la rencontre.

Oulimata Sarr a remercié les autorités américaines et les agents de l'USAID pour les efforts fournis dans le but d'aider le Sénégal à disposer régulièrement d'informations exhaustives sur l'exécution du portefeuille d'investissement de l'agence américaine.

Ils ont facilité la tenue régulière des réunions de l'USAID avec les ministères concernés et deux réunions d'évaluation des investissements américains dans les régions de Kolda (sud) et Saint-Louis (nord), selon Mme Sarr.

Le Sénégal et son partenaire ont signé en février 2021 un accord de coopération en vertu duquel les Etats-Unis doivent investir environ 326 milliards de francs CFA en terre sénégalaise, a rappelé la ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération.

Selon elle, ce financement est un don fait à l'Etat du Sénégal par son homologue américain.

La coopération 2020-2025 entre le Sénégal et l'USAID est mise en oeuvre suivant trois "axes", la croissance économique inclusive et durable, le capital humain, ainsi que l'efficacité et la redevabilité des politiques de développement sénégalaises.

Selon Peter Trenchard, les changements climatiques, ainsi que le soutien aux activités économiques des femmes et des jeunes font partie des priorités de l'agence américaine au Sénégal.

"Nous continuerons à soutenir le Sénégal dans son chemin vers l'émergence", a-t-il assuré.