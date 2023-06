Afrique de l'Ouest: Libre circulation dans l'espace Cédéao - La digitalisation au cœur d'un atelier de la Cnfci

Le Directeur de la libre circulation des biens et des infrastructures à la Direction générale des Politiques d'Intégration, Louis Philippe Golly, a présidé un atelier sur l’état des lieux du fonctionnement opérationnel du Manifeste des Passagers du mécanisme régional de suivi de la libre circulation des véhicules de transport inter-États des personnes, des biens et du bétail dans l’espace Cédéao.

Organisé le lundi 12 juin 2023 à Abidjan-Cocody par le Secrétariat exécutif de la Commission nationale des Frontières de la Côte d’Ivoire (Cnfci) et la Direction de la Libre Circulation en partenariat avec la Représentation de la Cédéao en Côte d’Ivoire, cet atelier vise à faire le bilan de la mise en œuvre dudit Manifeste avec toutes les Parties prenantes en vue de sa réactivation sous sa forme dématérialisée.

Selon Louis Philippe Golly, l’apport particulier du mécanisme a été de simplifier les opérations en posant un contrôle au départ à la gare ou à l’entrée du territoire pour les cars de voyageurs et les voitures transportant le bétail. « Cela nous a fait gagner à peu près 60% sur les temps de voyage, les prélèvements induits ont été réduits de plus de 80%, et le nombre d’arrêts est passé en moyenne de 15 à deux ».

Il a annoncé que l’objectif actuel est d’améliorer le service en réduisant davantage les délais et surtout en dématérialisant tous les documents utilisés sur le mécanisme : « Avant, la fiche était remplie à la gare et était soit faxée soit transportée et cela prenait du temps pour être utilisée dans le système. Aujourd’hui, le dispositif auquel nous aspirons est un dispositif où les éléments sont numérisés et transmis en temps réel aux différentes divisions des Forces de défense et de sécurité, de la santé humaine et animale qui exercent aux corridors ».

Le Secrétaire exécutif de la Cnfci, Diakalidia Konaté, pour sa part, a fait savoir que « le Secrétariat exécutif de la Cnfci dont le rôle est d’assurer la supervision et la coordination des actions de l’État aux frontières, entend accompagner ce mécanisme et jouer entièrement son rôle afin de promouvoir la libre circulation, la facilitation du commerce sous-régional ».

La représentante résidente de la Cédéao, Fanta Cissé, a soutenu qu’il faut un engagement commun en faveur de l’intégration dans l'espace Cédéao.