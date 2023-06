Afrique du Nord: L'UE envoie un signal positif mais intéressé à la Tunisie

opinion

C'est certes le premier signal positif depuis longtemps. L'UE a dépêché trois de ses plus hauts dirigeants dans un déplacement organisé dans l'urgence, à Tunis. Un dimanche ! Comme si la grande institution voulait faire vite, en finir presque. Au vu de son fonctionnement lourd, l'UE a clairement fait aussi vite que possible.

Dans l'immédiat, il n'y a pas de concret. Mais des annonces faites à un haut niveau, d'une manière assez solennelle, de sorte qu'on peut les considérer comme ayant un degré certain de crédibilité.

Il en ressort que l'UE est prête à mobiliser rapidement 150 millions d'euros comme soutien budgétaire. Une goutte d'eau ! Elle est prête à mobiliser à terme 900 millions d'euros. Ce n'est pas non plus grand-chose, au regard des besoins budgétaires nationaux.

Une demande pressante a été faite à notre pays. L'UE demande explicitement que la Tunisie continue à garder la frontière de l'Europe peut-être de manière plus « efficace » qu'actuellement. C'est la contrepartie !

Cela étant dit, dimanche 11 juin 2023 vaut son pesant d'or psychologique. Une annonce positive dans un long tunnel d'informations négatives qui dure depuis environ 3 ans. Un excellent signal envoyé à la Tunisie, mais également à ses partenaires, fournisseurs....

Maintenant, n'oublions pas l'essentiel. Les effusions n'ont pas leur place dans les relations internationales. C'est du donnant donnant. Une question d'intérêt et de rapport de forces. Or, la Tunisie et sa stabilité ainsi que la stabilité sud de l'Europe valent beaucoup plus qu'une promesse de 900 millions d'euros.

De son côté, et pour améliorer sa place dans le concert des nations, la Tunisie doit poursuivre les réformes. Et, parmi celle-ci, la réduction du déficit budgétaire. Sinon on continuera encore pendant longtemps à attendre que l'on veuille bien nous prêter. Comme si emprunter était devenu un objectif en soi.