Madagascar: Salom ITM - Là où les amateurs de la cuisine malgache se rencontrent

Le Salon international du Tourisme fair Madagascar (ITM) accueillera la cheffe Henintsoa Moretti-Rakotomalala, qui nous emmènera dans un voyage gastronomique à travers les régions de Madagascar.

L'événement de l'ITM se tiendra du 15 au 18 juin au Centre de conférences international (CCI) d'Ivato. La cheffe tananarivienne Henintsoa Moretti, qui embellira le salon avec ses menus très originaux, est devenue une référence dans l'art culinaire malgache. « Durant le salon, je vous présenterai avec fierté deux plats raffinés de la région de l'Est, encore peu connus du grand public, notamment le ravikazaha masamaitso et orandava, ainsi que le saliboka.

Ces mets authentiques reflètent la richesse des ingrédients locaux et l'expertise culinaire de Madagascar» indique la cheffe Henintsoa Moretti. Sa présence au Salon ITM est une occasion unique pour les visiteurs de découvrir les subtilités de la cuisine malgache et d'apprécier la créativité et le savoir-faire de cette talentueuse cheffe. Avec une expérience de plus de 30 ans, Henintsoa Moretti a fondé le restaurant Haka Fy dans le but de faire découvrir au grand public la diversité de la culture culinaire malgache. À travers sa passion pour la cuisine, elle valorise la tradition culinaire malgache, qui s'étend sur 25 régions et 18 ethnies.

Au-delà des démonstrations culinaires, le Salon ITM offrira également aux visiteurs l'opportunité de déguster des plats typiquement malgaches et d'en apprendre davantage sur les traditions gastronomiques de l'île. Cet événement est l'endroit idéal pour les passionnés de cuisine pour satisfaire les papilles et vivre une expérience inoubliable.