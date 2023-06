Afrique: Les miliciens du RSF consolident le contrôle de la frontière avec la Centrafrique

Khartoum — Alors que les combats se poursuivent à Khartoum, capitale du Soudan (voir Fides 12/6/2023), au Darfour, les miliciens des Forces de Soutien Rapide (FSR), dirigés par Mohamad Hamdan Dagalo (dit " Hemedti ") consolident leur contrôle de la frontière avec la République Centrafricaine.

Les FSR ont annoncé avoir pris le contrôle d'Um Dafog, une petite ville située à la frontière entre le Soudan et la République centrafricaine, et avoir capturé 125 soldats des SAF (l'armée régulière), qui se seraient rendus sans combattre.

La chute d'Um Dafog n'est pas particulièrement surprenante compte tenu de la domination politique et militaire du FSR dans le sud du Darfour et dans l'est de la République centrafricaine voisine, où il est impliqué dans l'exploitation de mines d'or, sa principale source de financement.

Le conflit entre les SAF du général Abdel Fattah al-Burhane et les RSF de 'Hemedti' semble de plus en plus axé sur la prise de contrôle des ressources de l'adversaire et/ou la protection des siennes.

En s'assurant le contrôle de la frontière avec l'Afrique centrale, les FAR consolident les liens avec leurs bases de soutien dans ce pays et surtout protègent les couloirs d'approvisionnement et d'exportation des mines d'or soudanaises (mais les FAR contrôleraient également certaines mines d'or centrafricaines).

Au même moment, dans la capitale, les FPR assiègent l'usine de munitions de Yarmouk contrôlée par l'armée (voir Fides 12/6/2023).

Au Nord Darfour, la Coordination des Comités de Résistance d'El Fasher indique que 53 familles ont été affectées par les événements dans la ville de Kutum, qui a été attaquée par les RSF. 63 personnes déplacées sont arrivées à pied à Naivasha avec des enfants, des femmes et des personnes âgées. L

eur état psychologique est très grave et ils ont besoin de soins de santé, de nourriture et d'un abri sûr.