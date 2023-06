Algérie: Le pays accorde une importance majeure à la justice sociale

ALGER — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb a affirmé, mardi depuis Genève (Suisse), que l'Algérie accordait une importance majeure à la justice sociale partant du caractère social de l'Etat, indique un communiqué du ministère.

Intervenant à l'occasion de sa participation aux travaux de la 111e session de la Conférence internationale du travail qui se tient à Genève (Suisse), M. Bentaleb a affirmé que "l'Algérie accorde une importance majeure à la justice sociale partant du caractère social de l'Etat", selon la même source.

"L'Algérie a veillé, depuis le recouvrement de sa souveraineté nationale, à adopter les accords relatifs à l'Organisation internationale du travail (OIT), outre la consécration par la Constitution algérienne des principes de promotion de la justice sociale, de protection des libertés fondamentales et de renforcement de la démocratie participative", a rappelé le ministre.

"Le système de la protection sociale en Algérie couvre tous les risques approuvés par la Convention N 102 de l'OIT sur la sécurité sociale, un système qui a été renforcé dernièrement par l'institution du droit des membres de la communauté algérienne à l'étranger à bénéficier du système national de retraite", a-t-il ajouté.

Dans ce cadre, le ministre a évoqué "plusieurs mesures prises par l'Algérie depuis 2020, en citant à titre d'exemple l'augmentation du salaire national minimum garanti (SNMG), l'exonération de l'impôt sur le revenu global (IRG) pour les salaires dont le montant est inférieur ou égal à 30.000 DA et les pensions de retraite, l'augmentation à hauteur de 40% des salaires des travailleurs de la Fonction publique, et la revalorisation, deux fois successive en 2023, des pensions de retraite" .

M.Bentaleb a, également, rappelé qu'"une enveloppe financière de 1.5 milliards USD a été allouée à la revalorisation de la pension de retraite", soulignant à ce propos "l'institution de l'allocation-chômage".

Dans le cadre de l'intégration des affiliés au programme d'intégration professionnelle, il a affirmé "le placement de plus d'un demi million de personne dans un emploi stable et permanent avec une couverture sociale entière, et l'institution du droit des employés et des fonctionnaires à un congé pour créer leurs propres entreprises".

Par ailleurs, le ministre a mis en avant la position immuable de l'Algérie quant au soutien des droits des travailleurs palestiniens, contre toute forme d'exploitation et de discrimination, et contre la violation des principes et droits fondamentaux du travail, ainsi que leur aspiration légitime à une vie descente conformément aux chartes internationales, et de permettre au peuple palestinien d'instaurer un pays indépendant".

A noter que le ministre Bentaleb présidait une délégation tripartite composée de représentants du gouvernement, des travailleurs et des patrons d'entreprise, durant les travaux de cette session intitulé "la justice sociale pour tous", .