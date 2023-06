Congo-Kinshasa: Le Cardinal Tagle à l'Eglise de Goma - Vous êtes dans le coeur du Pape François

Goma — Même dans la région tourmentée du Nord-Kivu, les disciples de Jésus sont appelés avant tout à offrir à tous la "saveur merveilleuse" et la lumière de Jésus et de son Évangile. Une saveur et une lumière qui "ne viennent pas de nous", mais de Jésus qui agit en nous par l'Esprit Saint".

Le Cardinal Luis Antonio Gokim Tagle, Pro-préfet du Dicastère pour l'Évangélisation, arrivé à Goma, au Nord Kivu, au cours de sa visite en République Démocratique du Congo, a exposé en termes essentiels ce qu'est la mission d'espérance et de renaissance confiée aux baptisés, même dans les lieux accablés par les conflits, la violence et les catastrophes collectives.

Dans son homélie de la messe, célébrée le mardi 13 juin en l'église Notre-Dame du Mont Carmel (entourée d'une multitude de personnes qui ont suivi la liturgie à partir d'écrans disposés autour du lieu de culte), le jour où l'Église célèbre la mémoire liturgique de saint Antoine de Padoue, le Cardinal Tagle a lancé un appel à la paix et à la réconciliation, apportant les salutations du Pape François à toute l'Église de Goma.

Le Pape, rappelle le Cardinal Tagle, a voulu visiter Goma lors de son récent voyage apostolique en République démocratique du Congo, "pour vous montrer sa proximité. Il a beaucoup souffert de ne pas être ici. Mais soyez assurés que vous êtes dans son esprit et dans son coeur".

Dans son homélie, le cardinal a évoqué la situation au Nord-Kivu, en s'inspirant des lectures de la liturgie du jour, qui "semblent s'adresser précisément à l'Église de Goma".

Dans l'Évangile, Jésus appelle ses disciples à être "sel de la terre et lumière du monde".

"Le sel et la lumière", a souligné le Cardinal, "n'attirent pas l'attention sur eux-même. "Le sel donne du goût aux aliments. Il rend la nourriture satisfaisante pour ceux qui mangent. Le sel sert à donner du goût aux aliments, à les conserver et à guérir certaines maladies. La lumière dans la maison sert à trouver les objets, à s'orienter, à éviter les accidents.. "

Beaucoup, même à Goma et au Nord-Kivu", a poursuivi le Pro-préfet du Dicastère pour l'évangélisation, "vie insipide, amère, difficile à avaler. Certaines personnes considèrent les autres comme de la nourriture gâtée ou pourrie qui doit être jetée".

"Grâce à notre compassion, à notre humble amour et à notre service au nom de Jésus, nous espérons que de nombreuses personnes feront l'expérience de Jésus et trouveront un nouveau sens ou une nouvelle « saveur » dans leur vie".

À Goma et au Nord-Kivu aussi, a répété le Cardinal Tagle, Chaque baptisé, chaque famille, chaque école, chaque hôpital, chaque paroisse, chaque organisation et mouvement ecclésial, chaque communauté religieuse et chaque prêtre est appelé à être la lumière du monde à Goma", au pardon et à la réconciliation, et à une "paix durable pour nous, pour nos enfants et pour leurs enfants".