Ile Maurice: Rayyan Valaydon, la passion de la politique et de l'éthique

Rayyan Valaydon, 23 ans, croit fermement que des jours meilleurs attendent Maurice. Étudiant en éthique, politique et économie à l'Université de Yale, il est rédacteur en chef du «Yale Undergraduate Law Journal». Le jeune homme s'intéresse à plusieurs thématiques d'importance capitale comme le recul de la démocratie et le trafic d'êtres humains. Rencontre

«Maurice est encore une nation en bas âge. Je crois fermement que ses meilleurs jours sont devant elle, et non derrière», déclare Rayyan Valaydon. Ce jeune homme de 23 ans est le fils unique d'un couple qui a consacré sa carrière à l'enseignement secondaire. Résident de Floréal, il était un lecteur avide dès son plus jeune âge. Il souligne que ses nombreux mentors et modèles l'ont toujours poussé à en demander plus à lui-même et aux autres.

Ancien élève du collège Royal de Curepipe, Rayyan Valaydon obtient d'excellentes notes dans ses six matières à l'A-Level, soit en économie, physique, mathématiques, mathématiques avancées, littérature anglaise et français. Durant ce travail scolaire assidu, il remporte plusieurs compétitions nationales impliquant la prise de parole en public. «Ma passion pour les affaires internationales m'a amené à représenter Maurice lors des conférences des Model United Nations (MUN) en Inde et aux États-Unis, organisées respectivement par l'Université de Pennsylvanie et celle de Harvard. En 2018, j'ai été le secrétaire général de la conférence nationale de MUN», affirme-t-il.

Prônant une éducation holistique, c'est-à-dire une approche pédagogique répondant à une multitude d'intérêts, Rayyan Valaydon soutient que le système éducatif américain est le mieux adapté pour lui. «Lorsque j'ai dû choisir entre Stanford et Yale pour poursuivre mes études universitaires, j'ai choisi le deuxième établissement en raison de sa supériorité dans les domaines qui m'intéressaient personnellement. Depuis, je poursuis un diplôme en "Éthique, Politique et Économie" à l'Université de Yale grâce à une bourse complète.» Il croit fermement que c'est à l'intersection de ces trois domaines que nous pouvons le mieux aborder certaines problématiques les plus pressantes auxquelles notre société est confrontée aujourd'hui.

«Maurice s'autocratise»

À son avis, «une théorie politique sans philosophie éthique est machiavélique». Et une «innovation économique divorcée des réalités politiques est également vaine», ajoute-t-il. «J'ai jusqu'à présent eu la chance d'étudier auprès de chercheurs de renommée mondiale, lauréats des prix Pulitzer et Nobel. C'est une expérience qui a été aussi humble qu'inspirante.»

uLe semestre dernier, le jeune homme a étudié le grec ancien et réalisé des recherches sur le recul démocratique à Maurice. «Mes conclusions ont corroboré ce que l'institut V-Dem avait déjà avancé : notre pays est en train de dégringoler sur la voie des autocraties. L'érosion de la liberté d'expression et de la liberté journalistique, l'utilisation abusive et prolifique du gerrymandering (découpage électoral partisan) ainsi que le report des élections municipales ne sont que de simples exemples de cette tendance générale», précise-t-il.

Sur le campus, Rayyan Valaydon est également rédacteur en chef du Yale Undergraduate Law Journal. Parallèlement, lors de ses vacances d'été en 2022, il a étudié la finance et les politiques publiques à la London School of Economics. Cette année, il prépare l'examen d'entrée en vue d'obtenir son Juris Doctor, tout en travaillant dans un cabinet d'avocats à Londres, spécialisé dans le traitement discriminatoire au travail et le trafic des êtres humains. «Le chemin qui m'attend est clair.

La devise de mon alma mater, le Royal College, était : "À qui appartiennent les fruits des terres fertiles ?" Ma réponse est assez simple : À ceux qui ont le courage de les cultiver», indique-t-il. À ses yeux, tous les espoirs sont permis pour Maurice dans le futur. En tant que représentants de la jeunesse, nous ne devons ni être soudoyés ni nous illusionner en oubliant que nos futurs se décident ici chaque jour. «Il est de notre responsabilité de nous élever à cette hauteur et de veiller à ce que notre pays atteigne son grand potentiel», confie-t-il.