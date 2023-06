Ile Maurice: Concours international - Mister Francophonie 2023 à Maurice

Si vous êtes Mauricien, âgé entre 18 et 35 ans, que vous avez un corps bien sculpté et surtout, que vous avez un projet social ou professionnel en tête, ce concours s'adresse à vous.

En juillet se tiendra à Maurice et pour la première fois, le concours international Mister Francophonie. Les participants de 12 pays prendront part à cet événement, qui en est à sa quatrième édition. C'est l'association Niora Za Messo* de Mayotte, qui en est l'organisatrice. Cette quatrième édition de Mister Francophonie se fera en collaboration avec Amira Mickaela d'Amour, directrice de Visage D'Homme Agency et de Lloyd Auguste, représentant d'Artistes Booking Mauritius et Artistes Booking Africa. Ainsi, des candidats de Mayotte, de La Réunion, de Madagascar, des Comores, de la Guinée, de France, du Tchad, du Cameroun, du Bénin, du Gabon, du Mali et du Togo, fouleront notre sol en juillet.

«On parle beaucoup d'Europe, des États-Unis et de l'Asie mais on n'entend pas souvent parler de la Francophonie. Je voulais vraiment qu'on puisse parler de la jeunesse, des pays et des traditions francophones, pour les faire connaître. Et c'est là que l'idée de ce concours masculin m'est venue. On sait aujourd'hui que les concours de beauté, qu'ils soient masculins ou féminins, sont très convoités et c'est pour cette raison que j'ai souhaité mettre en place un concours qui puisse parler à tout le monde et qui puisse aussi valoriser la langue française, la jeunesse et les pays francophones», explique Mariame Hassani, organisatrice du concours international Mister Francophonie et présidente de l'association Niora Za Messo. D'ajouter : «J'ai choisi un concours masculin car l'élégance au masculin est à la mode. Je pense que les hommes aussi ont une beauté à montrer. C'est également offrir une opportunité professionnelle aux jeunes hommes, au même titre qu'aux jeunes femmes.»

Les trois premières éditions de ce concours international se sont déroulées à Tahiti, puis à Toulouse et à Madagascar. «Déjà pour la troisième édition, en 2020, je voulais l'organiser à l'Île Maurice mais en raison de la crise sanitaire et des strictes mesures prises chez vous, nous n'avons pu le faire. Mais je n'ai pas abandonné l'idée et cette année sera la bonne», souligne Mariame Hassani.

Ancienne sportive de haut niveau, cette dernière connaît bien notre île pour l'avoir déjà visitée dans le passé. «Je tenais à faire ce concours à Maurice car votre pays offre une belle image. L'Île Maurice c'est l'authenticité. De plus, vous offrez une certaine facilité d'accès à votre territoire. Tous les pays francophones n'en font pas autant. Quand on rentre à Maurice, il y a un respect qu'on n'a pas ailleurs», fait remarquer l'organisatrice de Mister Francophonie.

Si Mayotte est le pays organisateur de cet événement, il était difficile de le tenir dans cette île en raison des récentes tensions sociales. De plus, il y a un protocole de visa fastidieux qui doit être respecté par les visiteurs étrangers.

Dans le cadre de la tenue de ce concours chez nous, Mariame Hassani viendra à Maurice à la mi-juin. Elle assistera au casting, qui permettra de choisir le représentant de Maurice à ce concours. Elle sera accompagnée du Mister Francophonie en titre, Pakoundi Essorezam, qui vient du Togo et qui a été élu en 2019 à Madagascar. Feront également partie de la délégation, la présentatrice du concours et un membre du comité organisateur.

Pour participer à ce concours il faut être francophone. «Il faut mesurer 1m75, être âgé entre 18 et 35 ans. Il faut aussi être une personne avec une bonne moralité, une bonne éthique, avoir de l'ambition, être motivé, une personne qui a le souci de valoriser son île à l'étranger et qui représenterait bien l'Île Maurice», explique Mariame Hassani, qui ajoute qu'il «est important que le candidat soit aussi engagé socialement. Avoir un engagement responsabilise le jeune et c'est aussi travailler pour le bien-être d'autrui.

Car nous avons besoin les uns des autres. Le candidat doit aussi avoir un projet personnel mais également professionnel ou caritatif. Il peut être engagé dans n'importe quel domaine, que ce soit la protection de l'enfance, des personnes âgées, la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles ou encore l'environnement. Les participants à ce concours doivent défendre une cause. À titre d'exemple, le Mister Francophonie en titre qui est Togolais, milite contre l'hépatite B. Il fait des interventions dans les écoles et sensibilise les gens pour que ces derniers aient de bons réflexes face à cette maladie.»

Après l'élection, le Mister Francophonie est appelé à être reconnu dans son pays et l'organisation suit de près l'évolution de son projet. «Le gagnant de Mister Francophonie repart avec un soutien financier par rapport à son projet. Donc, nous l'orientons sur ce qu'il veut faire. Il aura également des sorties officielles à faire telles que participer à des défilés et autres shows de mode ou à des voyages pour des élections dans un autre pays francophone. C'est un titre avec des responsabilités», souligne Mariame Hassani. Pour la finale du concours en juillet, des producteurs internationaux dont ceux de la Guyane seront également de la partie, histoire de faire découvrir le concours et notre pays à travers de belles images.

Mister Francophonie se décline en plusieurs étapes. Ainsi, l'élection de Monsieur Francophonie Talent aura lieu le 15 juillet à 22 heures au Safari Bar Night-Club à Grand-Baie, l'étape Monsieur Francophonie Maillot de bain est prévue pour le 21 juillet au Shotz à Flic-enFlac. Enfin, la finale aura lieu lors d'une soirée de gala, le samedi 22 juillet, au Shotz.

L'annonce des castings se fera bientôt. Si la participation à ce concours vous intéresse, restez à l'écoute.

* Niora Za Messo signifie Les étoiles de demain.

Mariame Hassani en bref

Mariame Hassani est une basketteuse professionnelle depuis 25 ans. Elle a participé à plusieurs concours sportifs régionaux. Elle est également la première Miss Mayotte. En l'an 2000, elle a également participé au concours de Miss France. Elle est enseignante de profession et dirige une école depuis cinq ans. Elle est très sensible à tout ce qui touche à la jeunesse.