Algérie: Aéroport Houari Boumediene - Environ 1,7 million de passagers enregistrés au premier trimestre 2023

ALGER — Le nombre de voyageurs transitant par l'aéroport international d'Alger Houari Boumediene a atteint quelque 1,7 million de passagers au cours du premier trimestre 2023, à travers environ 17500 vols nationaux et internationaux, a appris l'APS auprès de la Direction générale des Douanes.

L'inspection divisionnaire des Douanes de l'aéroport Houari Boumediene-Voyageurs a enregistré durant le premier trimestre de l'année en cours, sur les vols domestiques, 270.000 passagers au départ et plus de 276.000 passagers à l'arrivée.

Concernant les vols internationaux, cette inspection, qui est un bureau des Douanes spécialisé dans le traitement des voyageurs et des bagages, a enregistré la sortie de plus 640.000 voyageurs et l'entrée de près de 511.000 au cours de la même période.

Quant à la moyenne quotidienne des passagers traités à la sortie, elle a atteint 7100 voyageurs à la sortie et 5680 à l'arrivée.

Durant l'année 2022, le nombre de voyageurs a dépassé 6,328 millions sur les vols intérieurs (plus d'un million de sorties et 1,112 million entrées) et internationaux (plus de 2 millions de voyageurs au départ et plus de 2 millions d'entrées) contre 668.000 voyageurs en 2021.

La moyenne quotidienne des passagers traités au niveau de la même infrastructure aéroportuaire a totalisé 5800 voyageurs au départ et 5700 passagers à l'arrivée l'année précédente.

Au cours du premier trimestre de l'année en cours, le nombre de vols a atteint environ 17.500 vols au départ et à l'arrivée répartis sur quelques 8.000 vols nationaux et environ 9500 internationaux.

S'agissant de la moyenne quotidienne des vols traités au niveau du même aéroport, elle a atteint 52 vols au départ et 53 à l'arrivée.

Selon les Douanes, le nombre de vols via l'aéroport international Houari Boumediene en 2022 a dépassé les 58.000, à l'arrivée comme au départ, (environ 29.500 vols internationaux et 28.200 vols nationaux) contre plus de 4.000 vols (internationaux seulement en raison de la pandémie) en 2021.

Pour ce qui est de la moyenne quotidienne des vols traités en 2022, elle s'est établie à 41 au départ et 40 vols à l'arrivée.

S'agissant du bilan des carnets d'admission temporaires (ATA/A3) au cours des cinq premiers mois de l'année en cours, l'inspection divisionnaire de l'aéroport d'Alger a recensé 73 carnets (A3) enregistrés, la liquidation de 29 carnets, et 97 carnets (ATA) et la liquidation de 48 carnets.

Le carnet d'admission temporaire est un document de transit douanier international qui permet l'admission en suspension des droits et taxes de douanes en vertu de la convention d'Istanbul de 1990 relative à l'admission temporaire de marchandises vers environ 80 Etats signataires de la convention.