Algérie: Boughali salue les décisions à caractère économique prises lors du dernier Conseil des ministres

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a salué, mardi, les décisions prises lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, notamment celles liées au développement économique du pays.

Lors d'une plénière consacrée au vote de deux projets de lois relatifs à la liste des fêtes légales et à la retraite, M. Boughali a, à ce propos, salué les conclusions sanctionnant la dernière réunion du Conseil des ministres, se félicitant des "décisions relatives à la consécration des pas franchis dans de nombreux domaines et secteurs, notamment celles liées au décollage économique pour réaliser le développement durable".

Il s'est, en outre, félicité de "la vision prospective adoptée face aux catastrophes, aux accidents et aux urgences, tous types confondus" affirmant que l'Algérie agissait "suivant une stratégie réfléchie et étudiée, en plus d'une feuille de route bien définie".

"Cette vision prospective a pour but de moraliser la vie publique et faire participer toutes les franges de la société pour un comportement civique à même de contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle, authentique, attachée à ses spécificités", a ajouté le président de l'APN.

Par ailleurs, il n'a pas manqué de saluer la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en Conseil des ministres, portant "approfondissement des relations avec la communauté algérienne établie à l'étranger, en plus de la faire participer, à travers une communication continue, aux efforts nationaux".

M.Boughali a également évoqué l'élection de l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies, affirmant que "le vote en faveur de l'Algérie pour un mandat 2024-2025, met en avant la place qu'occupe l'Algérie et traduit la confiance que voue la communauté internationale à ses positions constantes de soutien aux causes justes pour un monde où règneront Justice et Valeurs humaines nobles".

Le président de la chambre basse du Parlement s'est, également félicité du succès de la diplomatie algérienne et son "retour en force" sous la conduite du Président Tebboune".