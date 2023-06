Algérie: Oum El Bouaghi - Une délégation du Conseil de la nation souligne le rôle de l'université dans le soutien de l'économie

OUM EL BOUAGHI — Les membres de la délégation de la commission de l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et des affaires religieuses du Conseil de la nation, en visite mardi dans la wilaya d'Oum El Bouaghi, ont mis l'accent sur le rôle important de l'université dans le soutien de l'économie, de l'investissement et de l'entrepreneuriat.

Dans une déclaration à la presse, Mohamed Boubaker, président de cette délégation, en visite de deux jours aux projets et équipements des secteurs de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur, a souligné que l'université constitue "la locomotive de l'économie, de l'investissement et de l'entrepreneuriat" mettant en exergue l'appui apporté par l'université algérienne aux start-ups.

Saluant le soutien et l'encouragement de l'Etat aux enseignants et chercheurs, M. Boubaker a appelé à "l'impératif rapprochement entre les secteurs de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle afin de développement l'entrepreneuriat, les métiers et l'investissement" et a souligné que cela s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

M. Boubaker a affirmé à ce propos qu'il a été convenu avec le wali Samir Nefla d'élaborer un dossier sur le problème de l'amiante utilisé dans les constructions scolaires et universitaires, pour le soumettre au président du conseil de la nation, en plus de suivre ce dossier en coordination avec les ministères concernés et le premier ministre.

Le rapporteur de la commission Mohamed El Hachemi Debabchi, a déclaré après la visite du centre audiovisuel de l'université Larbi Ben M'hidi que le président du conseil de la nation a activé l'article 137 sur l'action de contrôle du conseil. Il a relevé que les années 2022 et 2023 ont connu une activité intense des commissions notamment celle de l'éducation, de la formation, de l'enseignement supérieur et des affaires religieuses qui s'est rendue dans plusieurs wilayas.

La délégation du conseil de la nation se rendra mercredi vers les communes d'Ain Beida, Ain Fakroun, Ain M'lila et Ouled Hamla pour y inspecter des projets et établissements des secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et des affaires religieuses.