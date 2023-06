Madagascar: Journée de l'Albinisme - Les stéréotypes contre les albinos à bannir

Chaque 13 juin est célébré la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. L'organisation des personnes atteintes de l'albinisme à Madagascar rejoint tous les autres pays du monde entier dans cette célébration.

Ainsi, chez ANALOG Andrefan' Ambohijanahary, l'association Albinos Madagascar a donné un aperçu de leur handicap pour le faire connaitre au grand public. Cette célébration répond à l'attente des albinos de mettre un terme à tous les stéréotypes les concernant.

Une personne atteinte de l'albinisme est identique à toutes autres personnes. Leur handicap est au niveau de leur peau ainsi que des yeux. Les croyances par rapport à leur valeur ne sont que des choses créées pour perturber la société.

« Les albinos n'ont pas de super pouvoirs comme on le répète partout. Ce sont des intox introduites à Madagascar. Ce handicap est héréditaire comme tout autre handicap », explique Soja Fulgence Ramiandrisoa, Président de l'Association Albinos Madagascar. Le plus grand danger dont les albinos font face c'est l'insécurité au niveau de la communauté.

L'Inclusion

À savoir, les croyances par rapport aux albinos, comme quoi, ils ont des dons exceptionnels. L'Association a maintenant un plan d'action comme meilleures stratégies pour protéger ces personnes afin d'arriver à maintenir une vie sereine à tous les albinos.

Au niveau sanitaire, au niveau de l'éducation et aussi au niveau du Gouvernement pour un seul objectif, protéger les albinos face à des problématiques meurtrières. Le thème pour la célébration cette année c'est «l'inclusion fait la force ».

Leur objectif c'est de procurer à toutes les personnes atteintes de l'albinisme une vie propre à l'humain. De même leur valeur c'est de travailler ensemble dans la diversité. L'Association poursuit son travail de sensibilisation au sein de la société. Leur travail se poursuit aussi au sein du Parlement pour introduire leur handicap parmi les urgences dans les responsabilités à prendre. 14 pays en Afrique ont déjà des plans d'action afin d'aider les albinos à mieux vivre.

À ne plus avoir peur de se montrer. Ce qui veut dire, faire comprendre à tous, leur vie et leur façon de vivre. Le plus grand objectif dans tout cela c'est de les protéger et aussi de les inclure le plus possible au sein de la société. L'Association Albinos Madagascar n'a qu'un an mais son travail est déjà très élargi.