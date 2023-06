Madagascar: Rénovation de la TVM et RNM - Un don de 270 000 dollars signé hier

31 bâtiments de l'ORTM, ravagés par les précédents cyclones dans la région Atsinanana, feront très bientôt l'objet de rénovations, grâce à la convention de partenariat entre le ministère de la Communication et de la Culture et l'Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours.

La cérémonie de signature de la convention de partenariat s'est déroulée hier dans la matinée, dans les locaux de la Bibliothèque Nationale Anosy.

Cette Église a répondu à l'appel lancé par le Ministère au secteur privé concernant la remise sur pied des infrastructures de la RNM et la TVM et surtout le remplacement des matériels détruits tels que les pylônes ou les matériels basses fréquences, pour ne citer que ceux-là. Cette Église financera le remplacement des équipements en question et les rénovations à hauteur de 270 000 dollars, soit 1, 2 milliard d'ariary, convaincue de l'importance de la Communication surtout en cette période pré-électorale.

Dans son allocution, lors de la cérémonie de signature de convention, Mamitiana Andriarimalala, directeur du département humanitaire dans l'Océan Indien de l'Église, explique que ce don s'inscrit dans le cadre de la mission de l'Église, dont il fait partie, qui est d'aider son prochain et les plus démunis, à l'exemple du Christ. Un jour par mois, les fidèles jeûnent et paient l'équivalent de leur repas de cette journée pour concrétiser cet acte de foi.

Ce sera par contre le ministère de la Communication et de la culture qui se chargera des travaux, à travers le mouvement Tagnamaro, dans le but de donner du travail à la population locale et de lui faire acquérir l'esprit d'appartenance et de responsabilité. Les travaux débuteront incessamment.