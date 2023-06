Madagascar: Andry Rajoelina à Genève - Pour l'amélioration des conditions des travailleurs malgaches

Les couleurs malgaches « fotsy, mena, maitso » ne passent pas inaperçues au beau milieu des drapeaux des 187 Etats membres de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) qui ornent le couloir principal du Palais des Nations à Genève. Celui-ci abrite la Conférence internationale du Travail qui regroupe les mandants formant l'organe décisionnel de l'organisme onusien.

Intervention

Comme chaque année, la conférence réunit les délégations tripartites des Etats membres ainsi qu'un certain nombre d'observateurs d'autres organisations internationales qui se penchent sur un ensemble de questions relatives au monde du travail. Madagascar est représenté au plus haut niveau à cette 111e conférence dont l'ordre du jour a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau International du Travail (BIT). Le président Andry Rajoelina a été effectivement invité par le directeur de l'OIT à participer à ce sommet sur le monde du travail et à faire une intervention demain.

4 Conventions

Madagascar est très engagé dans l'amélioration des conditions de travail des conditions des travailleurs malgaches. C'est dans ce sens que le pays va ratifier 4 conventions d'une importance capitale qui portent respectivement sur la Sécurité et la Santé au Travail (C155) ; le cadre promotionnel de la Sécurité et de la Santé au Travail (C187) ; les services de la Santé au Travail (C161) ; les gens de mer (MLC 2006). Cette quatrième Convention a une importance particulière pour la Grande Île qui compte beaucoup de gens de la mer, en raison de l'immensité de ses côtes maritimes.

Avancées

Ces 4 Conventions ont déjà été adoptées tour à tour au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat puis soumises au contrôle de la Haute Cour Constitutionnelle. En d'autres termes, elles sont insérées dans l'ordonnancement juridique interne de Madagascar qui a des avances et des avancées en matière de respect des droits des travailleurs et de leurs conditions de travail. Pour ne citer que la mise en place de service de santé au niveau des entreprises, quand bien même du ...travail resterait à faire, selon le ministre de tutelle, Rivotiana Jean Bosco qui est présent à cette conférence.

Code du Travail

Le directeur général du Travail a annoncé la mise en adéquation de la législation malgache par rapport à la Sécurité et à la Santé au Travail. Et de rappeler notamment que ces nouvelles dispositions figurent déjà dans la réforme du Code de Travail qui est en attente de validation. En quelque sorte, la ratification de ces 4 Conventions est une régularisation.

Velirano numéro 6

La participation de la délégation malgache conduite par le président de la République témoigne de l'intérêt accordé par ce dernier au monde du travail, tel qu'il est du reste mentionné dans son « Velirano numéro 6 » prévoyant un emploi décent pour tous. Ce n'est pas la première fois que le président Andry Rajoelina participe à un sommet de l'OIT puisqu'il avait déjà fait le déplacement à Genève en 2019, au lendemain de son élection à la magistrature suprême. Sa présence au Palais des Nations revêtira un cachet particulier cette année, avec la signature des 4 Conventions qui fera de Madagascar, un des rares pays à les ratifier. Le locataire d'Iavoloha va assister ce jour à la cérémonie d'ouverture de cette 111ème Conférence Internationale du Travail. Il sera entouré pour l'occasion par son Directeur de Cabinet, Romy Randrianarisoa et le Directeur de la Coopération Economique, Anne-Muriel Rahaingonjatovo. Sans oublier le ministre du Travail qui ne chôme pas non plus à Genève.