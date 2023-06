Madagascar: CNAPS - Accompagnement « supplémentaire » pour les retraités âgés de plus de 60 ans

Les adhérents de la Caisse nationale de prévoyance sociale, âgés de plus de 60 ans bénéficieront d'une couverture médicale « supplémentaire ». Il s'agit de donner accès à des services de santé de qualité et des médicaments essentiels aux travailleurs à la retraite.

La protection sociale des retraités de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNAPS) est renforcée. Il s'agit d'un nouveau projet pour les adhérents âgés de plus de 60 ans durant leur retraite. Une convention de partenariat a été signée à cet effet à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Mahajanga entre la CNAPS, représentée par son directeur général par intérim, Joslina Tsaboto et les directeurs des centres conventionnés.

En l'occurrence, ceux du Centre médical Ziona Vaovao (FJKM) Mangarivotra, de l'Hôpital Loterianina Antanimalandy (HLA), du Centre Medical Fanantenana (Catholique) Tsararano Ambony et du CEO (Centre d'écoute et d'Orientation). « Depuis le contexte lié à la Covid-19, bon nombre de personnes sont devenus vulnérables et ont besoin de s'appuyer sur une médiation de santé. Selon des études, ce sont surtout les personnes âgées retraitées qui ont besoin d'un suivi médical. C'est l'objectif principal de ce projet », souligne Joslina Tsaboto. Cependant,les adhérents ayant rempli les conditions requises bénéficieront d'une consultation médicale, des médicaments et un service de petite chirurgie.

Critères

Tous les « pensionnés », adhérents de la CNaPS les plus vulnérables ayant rempli les conditions d'éligibilité, pourront en bénéficier. Il s'agit de ceux ayant effectué au minimum 60 trimestres de cotisation avant septembre 2016. Les adhérents sont ceux bénéficiant des rentes d'invalidité et non membres de quelconque mutuelle de Santé AFAFI. Les adhérents qui perçoivent des pensions mensuelles de 169 700 ariary ou des pensions trimestrielles de 419 400 ariary, inférieures à 238 000 ariary (Salaire minimum d'embauche) par mois seront éligibles à cette couverture médicale.

Les adhérents satisfaisant ces conditions d'éligibilité doivent remplir la demande d'adhésion et la fiche de renseignement auprès de la CNaPS Mahajanga. Ils doivent également se munir de leurs cartes CNaPS ou CIN, d'une photo d'identité récente, d'un certificat de vie pour les travailleurs remboursés de leurs cotisations, ayant effectué au minimum 60 trimestres de cotisation. Les frais annuels de consultation sont de 10 000 ariary, à verser directement au partenaire. Les pensionnés ne peuvent changer de centre qu'après un an, après renouvellement de leur condition.