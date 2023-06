Madagascar: Sport de glisse - Michel Zafa, moniteur international de kitesurf

Ce sport n'est pas encore très connu au pays. Pourtant, la Grande île dispose d'atouts et de potentiels, surtout avec ses milliers de kilomètres de plage, pour percer dans cette discipline.

Le kitesurf commence à attirer des pratiquants dans la partie nord de l'île. C'est en grande partie grâce à Michel Zafa Tsirahambana, moniteur malgache international de la discipline oeuvrant dans la Baie de Sakalava à Antsiranana.

« J'ai commencé à pratiquer le kitesurf et la planche à voile à l'âge de 14 ans. Les sports de glisse sont ma passion, qui regroupe à la fois le kitesurf, le surf, le windsurf et le wakeboard. En 2015, j'ai créé mon club de kitesurf dans la Baie de Sakalava. J'étais le premier Malgache à me lancer dans ce sport aux côtés des clubs gérés par des étrangers. Après 5 années d'expérience, j'ai obtenu mon diplôme international de moniteur de kitesurf », a expliqué Michel.

En 2019, il a représenté la Grande île aux Jeux des Iles de l'Océan Indien à Maurice. Malgré les conditions de préparation et de matériel face à ses concurrents, il a réussi à terminer troisième. « Le kitesurf nécessite du matériel approprié qui, pour le moment, est très cher et n'est pas accessible à tous. J'enseigne maintenant, mais nous avons besoin de soutien pour développer et promouvoir cette discipline », a poursuivi Michel.

Il devrait participer à une compétition à Rodrigues, mais sa participation dépend des moyens financiers. Madagascar, qui dispose de 5 000 km de côtes, pourrait se spécialiser dans les sports de plage et de glisse, ce qui pourrait également développer le tourisme.