Madagascar: Union Européenne - Un taux de décaissement à mi-parcours de 56% pour le 11ème FED

Bonne performance. Les résultats à mi-parcours des programmes et projets financés par l'Union Européenne dans le cadre du 11ème Fonds Européen de Développement (FED) sont plutôt encourageants.

Une bonne performance qui augure de belles perspectives dans les relations entre la Grande Ile et l'Union Européenne qui poursuit son engagement pour le développement de Madagascar à travers le Programme indicatif national (PIN) financé par le 11ème FED. Le fonds a fait l'objet de discussions entre les deux parties dans le cadre de la réunion du Comité de pilotage qui s'est tenue, hier à l'hôtel Panorama.

Résultats encourageants

La réunion a été honorée de la présence de la ministre de l'Economie et des Finances et non moins Ordonnateur National du 11ème FED, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, et de l'ambassadrice de l'Union Européenne, Isabelle Delattre Burger. La session a porté sur le bilan du 11ème FED qui est encore en cours et des perspectives du prochain cycle qui sera sous le nouvel instrument du FED dénommé Global Europe: Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDCI) ou instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale.

Concernant le 11ème FED qui couvre la période 2014-2020, et qui continuera d'être mis en oeuvre jusqu'en 2025, les résultats sont plutôt encourageants. D'un montant total de 492 millions d'euros alloué à Madagascar dans le cadre du Programme indicatif national (PIN), il affiche actuellement un taux d'engagement de 91,71 % et un taux de décaissement de 56,22%. Jusqu'en 2025, d'autres projets de développement financés par le 11ème FED vont encore se poursuivre.

Domaines prioritaires

Une bonne option pour l'avenir quand on sait que ces fonds seront utilisés pour soutenir le développement dans plusieurs domaines prioritaires. Plus particulièrement la gouvernance et le renforcement des politiques publiques, avec près de 142 millions d'euros, les infrastructures pour le développement économique, avec environ 204 millions d'euros et le secteur développement rural, avec environ 132 millions d'euros.

Ces montants ont été accompagnés de 8 millions d'euros pour l'appui à la société civile, 4 millions d'euros pour le renforcement du système de l'Ordonnateur National, et 2 millions d'euros pour une « Facilitation de Coopération Technique » permettant notamment de réaliser des études. La réunion d'hier a été notamment destinée à évaluer l'avancement des projets et programmes financés. Le comité pourra apporter des ajustements nécessaires et renforcer l'impact des actions effectuées en vue d'assurer une utilisation optimisée des ressources dans la poursuite des objectifs communs.

79,5 milliards d'euros

Des objectifs qui seront donc poursuivis avec le nouvel instrument NDICI-Global Europe qui fusionne plusieurs anciens instruments de financement extérieur de l'UE. Il vise à aider les pays qui en ont le plus besoin à surmonter les défis de développement à long terme et contribuera à la réalisation des engagements et des objectifs internationaux que l'Union a convenus, en particulier le programme 2030 et ses objectifs de développement durable et l'accord de Paris.

La dotation globale du nouvel instrument est de 79,5 milliards d'euros, l'instrument NDICI - Global Europe et couvrira la coopération de l'UE avec tous les pays tiers, à l'exception des bénéficiaires de préadhésion et des pays et territoires d'outre-mer des programmes géographiques. Madagascar est donc parmi les bénéficiaires du NDCI-Global Europe.