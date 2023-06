Madagascar: Rugby - RCTS au chevet de ses membres

Les joueurs du Rugby Club Tanora Soavimasoandro (RCTS) ont été gâtés. Comme le veut leur tradition, les dirigeants ont procédé à la distribution de vêtements chauds samedi dernier, en cette période hivernale.

Enfants, jeunes, seniors hommes et dames, tous les membres ont reçu leur part samedi. Le RCTS a pu collecter une tonne et 858 kg de vêtements, ce qui est largement suffisant pour couvrir les besoins de ses membres. Le club de Soavimasoandro est un bon exemple, car il promeut les cinq valeurs du rugby à travers des actions éducatives et sociales.

Pas plus tard que le lundi 5 juin, les enfants du centre de vie Pachamama ont marqué le 50e anniversaire de l'environnement en effectuant un grand nettoyage et en ramassant des déchets. Ils sont sensibilisés quotidiennement à la préservation de l'environnement et à des pratiques durables, et sont ravis d'apporter leur contribution. Ils savent à quel point leur écosystème est fragile, mais aussi combien il est essentiel à leur vie.

En effet, les membres du club ne se limitent pas au rugby, ils apprennent également beaucoup dans d'autres domaines. Les entraînements ont lieu chaque samedi matin et mercredi soir pour l'école de rugby. Les dames, quant à elles, se préparent pour le championnat TO5 Federal en espérant obtenir de bons résultats cette saison.