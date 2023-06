Tunisie: Evénement | Transition énergétique - Les femmes leaders et pionnières

Après une première édition couronnée de succès, cette année, la conférence aura lieu le 15 juin dans la capitale de la Bavière. Elle réunira des femmes leaders et pionnières dans le domaine de l'énergie venues du monde entier pour échanger sur les enjeux de la transition énergétique dans le monde.

La deuxième édition de "Women Energize Women", l'événement phare qui promeut l'approche intégrée de l'égalité de genre dans la transition énergétique, se tiendra demain 15 juin à Munich. Organisée en marge de The Smarter E Europe, la plus importante plateforme d'innovation dans le secteur de l'énergie, cette conférence rassemblera des femmes pionnières dans le domaine de l'énergie, venues des quatre coins du monde, pour échanger sur les enjeux de la transition énergétique.

C'est un projet qui a été initié par le ministère fédéral de l'Economie et de la Protection du climat allemand (BMWK) et mis en oeuvre par l'Agence de coopération allemande (GIZ) et la Fédération allemande des énergies renouvelables (BEE), pour appuyer le rôle des femmes dans le secteur de l'énergie.

La journée sera rythmée par des panels et des ateliers qui traiteront de la question énergétique, mais aussi du rôle des femmes dans cette transition, devenu aujourd'hui, un impératif qui permet de mettre à profit tout le potentiel des énergies renouvelables et d'atteindre les objectifs de développement durable. Avec des intervenantes venues du monde entier, la conférence offrira, également, un cadre idéal aux femmes du secteur de l'énergie pour développer leurs réseaux professionnels, gagner en visibilité et orienter la réflexion sur la transition énergétique.

La Tunisie, un partenaire de longue date de l'Allemagne dans le domaine de l'énergie, y prendra part et sera représentée par une délégation composée d'une dizaine de professionnels issus des secteurs public et privé. Selon les organisateurs, la première édition de Women Energize Women fut un franc succès enregistrant la participation de plus de 250 femmes et intervenants issus de 52 pays.

La place de la femme dans le secteur

En Tunisie, le secteur de l'énergie se caractérise toujours par une faible présence féminine qui frôle à peine les 20%. Les résultats d'une enquête récente réalisée par l'Anme jettent les lumières sur la place de la femme dans le secteur de l'énergie. C'est une enquête qui a touché 130 entreprises opérant dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique et employant près de 3.000 personnes. Elle a mis l'accent sur les inégalités entre les sexes qui plombent toujours le secteur. En effet, 28% seulement des postes dans ces entreprises sont occupés par des femmes.

Pour les fonctions administratives, la parité est atteinte (et même légèrement dépassée), mais au niveau des postes techniques, la part réservée aux femmes n'a pas dépassé les 22%. Les femmes n'ont accès qu'à 6% des postes du top management. Les résultats révèlent, au grand jour, les difficultés des femmes à progresser dans leurs carrières, au moment où elles représentent 58% des étudiants dans les filières relatives aux sciences de l'énergie.