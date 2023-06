Ile Maurice: Débats budgétaires l Renganaden Padayachy - Répétition du discours du 2 juin

Manque d'arguments et de réponses aux questions de l'opposition ? On ne le sait, mais le ministre des Finances - un peu comme le PM qui l'a précédé - a inauguré un nouveau style de débat sur le Budget : la répétition du discours du vendredi 2 juin, moins les applaudissements.

Il est revenu en détail sur certaines mesures populistes telles que la suppression de la TVA sur les produits pour bébé et autres dont il a égrené toute une liste : biberon, brosse à dents, dentifrice, tire-lait, gomme etc. Tout comme il avait pris son temps pour citer, le 2 juin, les villes et villages qui auront leurs drains.

Renganaden Padayachy, qui aime donc énumérer, en a fait de même lorsqu'il a rappelé les produits pour lesquels le PTr avait supprimé la TVA en 2007. Et c'était reparti : four à microondes, grille-pain, chauffe-plat, yaourtière... Il a critiqué l'opposition pour son manque de «jugeote et de patriotisme». Tout en accusant dans le même souffle Joanna Bérenger de nationaliste lorsque celle-ci défendait les travailleurs mauriciens contre le déferlement annoncé de la main-d'oeuvre étrangère. Le ministre des Finances a voyagé loin dans le passé, jusqu'en 1979, pour critiquer les mesures budgétaires de feu Ringadoo.

Il a quand même répondu aux reproches de l'opposition concernant la dette, en affirmant que celle-ci ne doit pas être comptabilisée par habitant mais par le Produit intérieur brut (PIB), tout en ajoutant que «notre dette est soutenable». Pour justifier la dépréciation de la roupie, un peu de lapalissade : c'est parce que les touristes ne sont pas venus en grand nombre pendant le confinement. Tout en omettant de dire que les importations aussi avaient considérablement baissé en 2020 et 2021 en raison du même confinement.