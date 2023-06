Cote d'Ivoire: Vie de couple - Bien gérer, à deux, les rivalités entre les enfants au sein de la famille

Les conflits entre enfants sont tout à fait normaux tant que cela reste sans conséquences. Comme le soutient le psychologue Amani Kouadio Yannick,

Il faut véritablement s'en inquiéter à partir du moment où les enfants n'arrivent plus à se parler et à s'entendre et que cela prend des proportions plus graves. Alors pour vous éviter d'arriver à ces extrêmes, il est important d'observer les comportements ci-indiqués que le psychologue prescrit :

Aimez vos enfants au même degré (équitablement)

Bien souvent, dans certaines familles, il règne des tensions entre les enfants allant parfois jusqu'à affecter la stabilité familiale. Selon le psychologue Amani Kouadio Yannick, les rivalités naissent souvent du fait que certains enfants ne se sentent pas aimés par leurs parents. Ils voient l'attention de ceux-ci portée sur les autres enfants en l'occurrence, l'aîné ou le benjamin. Le problème peut être du ressort de l'enfant mais plus encore des parents. Alors en tant que parent, vous devez témoigner le même amour pour tous vos enfants. Quel que soit leur comportement, leur physique ou leur personnalité. Ce sont vos enfants et vous devez les traiter de façon identique. Les enfants sont plus sensibles à l'attention et à l'amour qui leur sont portés et lorsque que cela est réduit, ils le perçoivent rapidement.

S'ils sont en bas âge, ils vont essayer d'attirer votre attention par des pleurs, des cris et cette situation peut affecter leur santé. S'ils sont adolescents, ils peuvent le manifester par la violence, le manque de respect, la consommation de stupéfiants. Mais aussi, de façon psychologique par un repli sur soi, la perte de confiance en soi, une mauvaise estime de soi. Cela peut être dangereux pour sa croissance et peut avoir des incidences sur sa vie d'adulte notamment de couple. Veillez sur vos enfants et montrez-leur suffisamment que vous les aimez. Cela est très important pour eux et pour leur bien-être, rappelle le psychologue.

Tenez compte de la sensibilité de vos enfants

Amani Kouadio Yannick explique que certains événements peuvent occasionner des tensions au sein de la famille comme par exemple, la naissance d'un bébé. Accueillir un nouvel enfant dans la famille n'est pas toujours facile pour les enfants de la maison qui voient leur espace réduit, l'attention dont ils bénéficiaient s'évanouir, l'intérêt qui leur était porté détourné au profit du nouveau-né. Ce sont des facteurs que les parents ne prennent pas nécessairement en compte mais qui sont très importants pour l'épanouissement des enfants. Certains enfants, pour manifester leur mécontentement, vont faire preuve de violence ou de jalousie vis-à-vis du petit dernier. D'autres par contre vont se sentir trahis et se recroqueviller sur eux-mêmes. Parce qu'ils pensent que le bébé leur "vole" la place. C'est à vous d'être toujours présents dans la vie de vos enfants.

En commençant par le début. C'est-à-dire en les préparant à l'arrivée de cet être dans leur vie. Leur faire comprendre, que l'enfant qui arrive ne vient pas leur subtiliser leur place mais plutôt le bonheur qu'il représente. Les mettre en confiance et les rassurer que sa venue n'empiète en rien le degré d'amour que vous ressentez pour eux respectivement. Faites-leur prendre part aux différentes étapes de la grossesse pour qu'ils soient prêts psychologiquement et physiquement à accueillir le petit frère qui va naitre. Emmenez-les à caresser le ventre, à écouter, sentir les coups de pieds... Impliquez-les et ils sentiront qu'ils ont de l'importance dans cette étape de votre vie.

Évitez l'injustice et le parti pris

Si votre enfant se sent chaque fois lésé par vous, il va certainement s'éloigner de vous. Et ressentir de la frustration qui peut nourrir une certaine haine vis-à-vis de vous et de l'enfant pour qui vous prenez parti, prévient le psychologue. Si vous ne pouvez pas régler une affaire de façon équitable, renvoyez-les tous après les avoir conseillés. En leur rappelant qu'ils sont des frères et qu'ils ne doivent pas se bagarrer, par exemple.

Ou tout simplement leur donner une tache à faire ensemble pour essayer de les rapprocher délicatement. Évitez d'apprécier un enfant en particulier et pas les autres. La discrimination est à bannir dans ce genre de cas. Faites en sorte que la cellule familiale soit le premier endroit où vos enfants se sentent en sécurité, aimés et épanouis. Cela se répercutera positivement sur eux à l'extérieur. Ne surprotéger pas un enfant au détriment de l'autre. Si vous devez les punir, soyez juste dans votre jugement. Faites en sorte que votre sentence soit équitable pour les uns et les autres, insiste le spécialiste.

Soyez à l'écoute

L'écoute est très importante lorsque vous avez des enfants, rappelle le psychologue. Ne rabrouez jamais un enfant qui tient à vous parler surtout, s'il s'agit de quelque chose en rapport avec son frère. Soyez présent dans la vie de vos enfants et créez un climat d'apaisement et de confiance. Il faut qu'ils vous fassent confiance et se tournent vers vous chaque fois que survient un problème entre eux. Maintenez un climat de confiance, une atmosphère amicale et une stabilité psychologique et émotionnelle en écoutant les problèmes de chaque enfant, en assurant une assistance régulière d'écoute. Cela permettra aux enfants d'avoir une harmonie mutuelle. Prenez le temps d'écouter chaque enfant.

Certains n'ont pas la même capacité physique ni psychologique pour réagir face à une situation donnée. Écoutez et mettez-les en confiance. Tranchez les problèmes de façon calme et maitrisée. Chaque enfant a son fonctionnement, son développement intellectuel, sa réaction sociale et son tempérament. Ne les comparez donc pas. Ne leur rappelez pas à chaque fois leurs lacunes en comparaison à l'autre. Les enfants sont différents. Montrez-leur plutôt comment interagir pour que chacun puisse bénéficier des atouts de l'autre. Apprenez-leur la solidarité en toute chose et gardez-vous de les opposer, conclut Amani Kouadio Yannick.

NB : Si vous avez tout essayé et que le problème persiste, le psychologue conseille de consulter un spécialiste pour une meilleure prise en charge car les rivalités toxiques entre les enfants peuvent affecter psychologiquement et émotionnellement les parents partant la stabilité familiale.