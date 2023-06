Afrique: Bineta Bâ, une figure inspirante du maraîchage au féminin

Mbaye-Mbaye Peul 2 — - Bineta Bâ, 60 ans, est l'incarnation du maraîchage au féminin, sous son visage des plus inspirants à Mbaye-Mbaye Peul 2, un village de la commune DE Darou Khoudoss, situé à 3 km de Mboro, dans le département de Tivaouane (région, ouest).

Cette figure de l'horticulture est née et a grandi à Mboro où, déjà toute petite, elle accompagnait son père aux champs. "Je me rappelle, je passais la journée là-bas avec un pot de lait et un morceau de pain", raconte-t-elle.

"J'avais 7 ans. A l'époque le pot de Gloria coûtait 10 F. Je ne connais que le maraîchage", confie-t-elle. Après s'être essayée, un moment, à la vente de ferraille, qu'elle a dû abandonner, pour avoir perdu beaucoup d'argent, elle a acheté un champ avec ses économies.

"Ce champs où nous sommes, dit-elle, je l'ai acheté en 2012 (...). Tous les jours, je parcours 3 km pour venir travailler à Mbaye-Mbaye 2".

"Je suis là à 8 heures et je quitte (le champ) à 18 heures pour faire le même trajet au retour", narre la dame qui, débordée par le labeur, a engagé des ouvriers agricoles qui, après une journée remplie, passent la nuit dans un bâtiment qu'elle leur a construit sur son lopin de terre.

Bineta Bâ cultive de la pomme de terre et de l'oignon, qu'elle alterne avec de la tomate et du poivron. Elle garde parfois l'oignon pendant huit longs mois. Depuis que des techniciens sont venus la former sur place, c'est elle qui produit son propre compost, pour amender le sol, à une époque où les maraîchers de la zone étaient unanimes au sujet de l'impossibilité d'avoir une culture à cent pour cent bio.

Après la production, l'urgence pour Bineta est de trouver des clients. Pour ce faire, ce ne sont pas les initiatives qui lui manquent.

"Quand je récolte les légumes, je cherche d'abord des sacs à main, à raison de 250 francs l'unité. Ensuite, les coxeurs (rabatteurs) entrent en jeu", explique-t-elle.

Ces derniers réclament 500 francs sur chaque sac, pour écouler les récoltes. "Vous voyez que nous partageons presque tous nos gains avec eux", commente la productrice.

"Nous avons beaucoup de potentiel mais malheureusement nous manquons terriblement de soutien", soupire-t-elle, non sans ajouter : "C'est la mort dans l'âme que nous constatons parfois le pourrissement de nos récoltes, faute de clients ou de moyens de transport."

Elle fonde beaucoup d'espoir sur les grandes surfaces, qui commencent à s'implanter dans le département de Tivaouane.

En termes de système de travail, la sexagénaire aime citer l'exemple d'un ressortissant indien, qui s'active dans le maraîchage à Richard-Toll, au Nord du pays. "Il te donne les semences et t'achète toute la récolte. Tout le monde y gagne".

"Madame Bineta Bâ, vous participez à la quête de l'autosuffisance alimentaire, si chère au chef de l'Etat Macky Sall ". Ce bout de phrase du speech prononcé par le ministre de l'Agriculture en 2016, lorsqu'elle recevait le 3-ème prix de la meilleure promotrice de l'horticulture, résonne encore dans ses oreilles, comme pour la galvaniser. C'était dans le cadre du Programme d'aménagement et de développement économique des Niayes (PADEN).

Des mots qu'elle n'est pas prête d'oublier, même si depuis lors, elle dit n'avoir plus aucune nouvelle des autorités en charge de l'agriculture.

Bineta qui emploie au moins une vingtaine de femmes durant l'année, a écrit à son ministère de tutelle pour bénéficier de matériel agricole. Malgré son mince espoir d'obtenir gain de cause, elle demeure convaincue qu'elle mérite un appui de l'État.

Juste derrière la clôture de son champ d'un hectare et demi, deux autres hectares sont en friche. "Je ne peux pas les exploiter faute de moyens", regrette Bineta Bâ, qui dit parfois avoir "du mal à comprendre la politique agricole de l'État du Sénégal". "Comment peut-on exiger une caution d'un million 80 mille francs à une pauvre dame qui peine à disposer de semences ?", s'interroge-t-elle.

Malgré son âge, son ambition reste intacte. Elle est persuadée qu'avec un soutien, elle peut aller loin dans le maraîchage.

"J'ai réussi à construire ma maison, à la sueur de mon front", se réjouit-elle, très consciente des nombreuses opportunités qu'offre le maraîchage.

"Si tu perds ici, tu peux te rattraper avec le citron, par exemple. Aujourd'hui, tu peux perdre 500 francs, et gagner 1.500 francs demain", relève-t-elle. "Ce qui veut dire qu'avec un appui, on peut facilement atteindre l'autosuffisance alimentaire".

" Pour faire la cuisine, je n'achète pas de légumes, je cueille des choux, des poivrons, des tomates et déterre des ignames dans mon champ", informe-t-elle. C'est aussi avec le produit de ses ventes qu'elle supporte les frais de scolarité de ses petits-enfants.

Elle a trois employés permanents payés 35.000F par mois. Avec les deux autres, elle partage le produit de la vente de l'oignon, du citron et de la tomate. En général, ils prennent leurs congés lors du Gamou (célébration de la naissance du Prophète (PSL).

Très consciente du manque d'emploi qui frappe la jeunesse sénégalaise, Bineta Bâ a foi en la capacité de l'agriculture à caser les jeunes chômeurs. La zone des Niayes, estime-t-elle, a assez de terres pour employer des milliers de jeunes.

Pour elle, il suffit juste de leur offrir en exemple les maraîchers millionnaires, pour qu'ils sachent qu'il n'y a pas de sot métier.