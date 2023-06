Madagascar: Valorisation du capital humain by ARB - Près de 20 000 bénéficiaires dans tout le pays

1 500 participants répondent à l'appel à chaque séance de formation organisée un peu partout dans la Grande île. Une initiative signée ARB ou Anjomara sy Rivo-Baovao en faveur des jeunes malgaches.

« Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner du poisson ». Citation de Confucius cristallisée dans l'esprit des campagnes de renforcement des capacités des jeunes mises en place par le parti Anjomara sy Rivo-Baovao depuis des mois déjà. L'initiative vise à valoriser le capital humain par des séances gratuites de partages d'expériences axés sur diverses thématiques liées à l'emploi et le travail ainsi qu'à l'entrepreneuriat accessible aux personnes concernées. L'objectif principal consiste à relever, ensemble, les défis inhérents à l'emploi à Madagascar. La situation de l'emploi à Madagascar est, en effet, paradoxale.

D'un côté, il y a « un fort taux de sous-emploi lié à l'emploi inadéquat » avec un ratio de 89,7% chez les femmes et 75,1% chez les hommes en 2017, d'après le rapport intitulé « création d'emplois à Madagascar : Défis et Recommandations ». De l'autre, l'on assiste à un taux d'activité net en hausse (73%) et un taux d'occupation très élevé (95% selon le RGPH-3). Les campagnes de renforcement des capacités initiées par Andry Raobelina et son parti constituent une approche efficiente de la question et veulent, à long terme, renverser la vapeur.

Chiffres en hausse

18 séances gratuites et réparties dans plusieurs régions du pays ont été menées depuis l'année 2022. Environ 20 000 personnes ont reçu les outils et matériels nécessaires pour pénétrer le monde du travail ou encore mieux, pour « monter leur propre business » dans les domaines allant de l'assistanat virtuel à la pisciculture, en passant par l'aviculture ou encore les ventes en ligne.

Des séances d'orientation professionnelle complètent la boucle. La réalité de l'emploi et du dynamisme économique dans le pays semble échapper aux politiques malgré un semblant de volonté de changer la donne. La situation du sous-emploi qui perdure en est une parfaite manifestation.

Une situation causée par « l'état de pauvreté et de vulnérabilité de beaucoup de Malgaches qui les oblige à accepter un travail même avec des conditions défavorables et précaires ». S'adressant directement aux jeunes et abordant des sujets concrets et à leur portée, l'approche d'Andry Raobelina touche les publics cibles en leur apportant un plus. Ce qui est loin des séances de distribution de vivres sans lendemain, surtout pour les bénéficiaires, que certaines entités semblent privilégier.