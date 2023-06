Madagascar: Liste électorale - Clôture définitive le 20 juillet prochain

La Commission Électorale Nationale Indépendante-CENI a organisé ce jour, à son siège à Alarobia, un point de presse relatif à la refonte totale des listes électorales et du registre électoral national.

Les démembrements au niveau des Districts, assistés par les organisations de la société civile (OSC) et des représentants des partis politiques et de l'Etat, ont procédé à un arrêt de leurs listes d'électeurs. A l'issue des différentes périodes de la Refonte totale des listes électorales et du registre électoral national, Madagascar compte actuellement 10 768 137 électeurs (liste arrêtée le 10 juin dernier).

Pour faire en sorte que toutes personnes recensées avant le 31 mai puissent être effectivement inscrites dans la base de données, la saisie des fiches de recensement se poursuit au niveau des CID. Dans la foulée, les citoyens recensés auront la possibilité de vérifier leur inscription et de faire des réclamations, pendant 20 jours, après l'arrivée des listes auprès de leur Fokontany de résidence, en accord avec l'article 21 et suivants de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018, relative au régime général des élections et des référendums.

Derniers traitements

D'après les explications du Président de la CENI, Arsène DAMA, les listes des électeurs seront acheminées vers les Fokontany dans un délai de 6 jours. Par la suite, les citoyens inscrits auront 20 jours pour faire la vérification et/ou réclamation. Les Fokontany auront ensuite 5 jours pour renvoyer les listes de sorte qu'elles soient traitées au niveau des Commissions Électorales des Districts (CED) et des Centres Informatiques de Districts (CID).

Les membres des CED et chefs CID procéderont aux derniers traitements avant de faire parvenir leurs fichiers électoraux au Centre National de Traitement des données Informatiques (CNTDI) pour être consolidés. Le registre électoral national sera établi le 20 juillet 2023. Pour ce qui est du district, il prendra fin le 17 juillet prochain. Rappelons que la période de la refonte totale des listes électorales et du registre électoral national a débuté le 01 octobre 2022. Notons que le budget qui a été alloué à la refonte totale s'élève à 45 349 746 000 ar.