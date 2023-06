Madagascar: Malnutrition aigüe modérée - 387 000 enfants victimes au pays

« À Madagascar, 2,23 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire, rien que dans le Sud et le Sud-Est (IPC, novembre 2022). 387 000 enfants à Madagascar souffrent par ailleurs de malnutrition aiguë modérée (IPC AMN août 2022) ».

Une interpellation faite par Pasqualina Disirio, représentante du Programme alimentaire mondial à Madagascar à l'occasion de la signature d'un protocole d'accord entre son organisation et le gouvernement malgache, représenté par le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme. En effet, cet événement était l'occasion pour le numéro un du PAM de rappeler l'ampleur de la crise mondiale de la faim et de la malnutrition.

« Plus de 345 millions de personnes ont été confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire en 2023, soit plus du double qu'en 2020 » a-t-elle lancé. La convention de partenariat se veut être le fruit d'une longue collaboration entre les deux institutions dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de la Protection sociale (SNPS) 2019-2023.

« Je suis convaincue que ce partenariat sera un catalyseur pour faire progresser les efforts en matière de sécurité alimentaire et de nutrition dans le pays », s'enthousiasme Pasqualina Disirio. Il conviendrait de noter que les parties prenantes travaillent ensemble dans le cadre de la promotion de l'inclusion socio-économique. L'objectif étant d'améliorer l'accès aux services pour les plus vulnérables et les plus marginalisés. Les appuis se concentreront ainsi dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale de protection sociale, dont la composante réactive aux chocs et la nutrition.

Cela touche aussi l'appui à la mise en oeuvre du Registre social unique avec expertise internationale et nationale, y compris sur les innovations technologiques. Font également partie du package, un appui aux institutions pour l'efficacité du système, dont un focus sur la partie suivi et évaluation des transferts monétaires, ainsi que des analyses pointues des marchés et de l'insécurité alimentaire.