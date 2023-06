Madagascar: Emplois à l'étranger - Des arnaqueurs se font passer pour des recruteurs des Nations Unies

Une nouvelle escroquerie cible les personnes cherchant un emploi au sein des Nations Unies, avec des arnaqueurs prétendant appartenir à l'UNCTE. Ces escrocs utilisent des méthodes sophistiquées pour soutirer de l'argent aux candidats potentiels.

Une récente escroquerie cible les individus à la recherche d'opportunités d'emploi au sein des Nations Unies, avec des arnaqueurs se faisant passer pour des représentants du Comité des Nations Unies pour le commerce et l'environnement (UNCTE). Ces imposteurs ont mis en place une stratégie bien orchestrée pour tromper les candidats et les inciter à fournir des informations personnelles sensibles et à verser de l'argent.

Selon une lettre d'information diffusée par le ministère malgache des Affaires Étrangères, l'arnaque perpétrée par les arnaqueurs commence par l'envoi d'un e-mail, invitant les personnes intéressées à postuler pour des emplois aux Nations Unies à envoyer leur curriculum vitae à l'adresse « recruting@un-cte.org« . Ces arnaqueurs contactent ensuite les candidats potentiels et les soumettent à un processus de recrutement trompeur.

Aller à New York

Les victimes sont d'abord invitées à passer une visite médicale chez un médecin de leur choix, ce qui peut sembler légitime au premier abord. Cependant, cette étape n'est qu'un prétexte pour gagner la confiance des candidats et obtenir des informations supplémentaires. Ensuite, les arnaqueurs demandent aux candidats de passer une interview écrite composée de 50 questions.

Une tactique qui vise à donner l'impression d'un processus de sélection sérieux et à rendre l'escroquerie plus crédible.Une fois que les escrocs ont recueilli suffisamment d'informations sur les candidats, ils envoient une lettre d'offre d'emploi prétendant que le poste se situerait à New York. Cependant, ils exigent que le candidat sélectionné participe à une formation obligatoire d'orientation.

Démarches payantes

Dans le but d'appuyer leur imposture, les escrocs prétendent avoir un partenariat avec le Département américain du logement et du développement urbain. Ils promettent de fournir un logement équipé au candidat dès son arrivée, moyennant le paiement d'une taxe au Gouvernement américain, en fonction du type de logement choisi.

Or, ces frais n'existent pas et sont simplement une ruse pour soutirer de l'argent aux victimes.Enfin, les arnaqueurs demandent aux candidats de payer des frais d'obtention de visa. Cela constitue une autre tentative pour les abuser financièrement, car ces frais n'ont aucun lien avec un processus de recrutement légitime des Nations Unies.

Alerte

Selon les informations, les Nations Unies ont été informées de cette escroquerie et mettent en garde les chercheurs d'emploi contre ces pratiques malveillantes. D'ailleurs, les procédures de recrutement au sein de cette organisation internationale ne font mention d'aucun frais à payer. En effet, les procédures de recrutement des Nations Unies sont transparentes et ne requièrent pas de paiements de la part des candidats.

Bref, il est crucial que les chercheurs d'emploi restent vigilants et se méfient de toute demande suspecte provenant de prétendus recruteurs des Nations Unies. En cas de doute, il est recommandé de contacter directement les bureaux des Nations Unies ou les agences de recrutement officielles pour vérifier l'authenticité des offres d'emploi. La vigilance et la connaissance des pratiques de recrutement légitimes sont les meilleures armes pour se protéger contre de telles fraudes.